Hızlı tren Karadeniz'e geliyor! Güzergahı Uraloğlu açıkladı: Kırıkkale'den yola çıkacak...

Yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'ye yaymak için çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Hızlı treni Kırıkkale'den yola çıkarıp Çorum üzerinden Samsun'a, ardından da Doğu Karadeniz sahili boyunca Sarp'a kadar ulaştıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun'un şehir içi trafiğini önemli ölçüde azaltacak Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı’nın temelini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte attı. Bakan Uraloğlu, temelini attıkları kavşağın şehrin karayolu ağını güçlendirecek ve şehir içi trafiğini rahatlatacak çok önemli bir proje olduğunun altını çizdi.

"KARADENİZ'İN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI"

Karadeniz Sahil Yolu'nun doğudaki Kafkas ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve Rusya ile batı arasında karayolu bağlantısının sağlanması bakımından büyük önem arz ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan sahil yolumuz, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Pek çok il, ilçe, belde ve limanı bağlayan yolumuz, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

YILLIK TOPLAM 330 MİLYON LİRA TASARRUF

Kavşağın kullanıma alınmasıyla bölgedeki sinyalizasyon sistemini de devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını gerçekleştireceklerinin altını çizen Uraloğlu, “Böylece projemiz ile zamandan 322 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 330 milyon lira tasarruf edeceğiz" diye konuştu.

KARADENİZ'E HIZLI TREN HATTI GELİYOR

Yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, en son Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılışını yaptıklarını, şimdi de hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını söyledi.

Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile Samsun'a hızlı tren getireceklerinin altını çizen Uraloğlu, "120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini bu yıl yapacağız. Sonrasında 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesini hayata geçireceğiz. İnşallah bu yıl içerisinde bu hattın da etüt proje çalışmalarını başlatacağız. Bu projemiz hayata geçtiğinde Giresun’la birlikte tüm Doğu Karadeniz Bölgesi illerini demiryolu ile tanıştırmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.