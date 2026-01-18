İhracatçıya 100 milyar lira finansman desteği! Türk Ticaret Bankası limit arttırdı
Bu sene ihracatçılara 100 milyar TL finansman desteği vermeyi hedefleyen Türk Ticaret Bankası, açılışını gerçekleştirdiği Trabzon Şubesi ile Doğu Karadeniz’deki ihracatçılara hizmet sunacak.
- İhracat ve üretim Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip
- Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe konuştu.
- Türk Ticaret Bankası, ihracatçılara doğrudan, hızlı ve uygun şartlarda finansman desteği sunuyor.
- Türk Ticaret Bankası ihracatçının ana bankası olma hedefliyor.
- 2025 yılı itibariyle şube sayısı 11’e çıkartıldı.
- 2025 yılında ihracatçılara 76,3 milyar TL’lik finansman desteği sağlandı.
Şubenin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
İhracatçının uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişiminin büyük önem taşıdığını ifade eden Gültepe “İGE A.Ş. aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası firmalarımıza; doğrudan, hızlı ve uygun şartlarda finansman desteği sunarken üretim gücümüze ve ihracat odaklı kalkınma vizyonumuza hizmet ediyor” dedi.
İhracatçının ana bankası olma hedefiyle bankayı yeniden yapılandırdıklarını hatırlatan Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil de şunları söyledi: 2025 yılında şube sayımızı 11’e çıkarırken, ihracatçılara 76,3 milyar TL’lik finansman desteği sağladık. Böylece 2025’te 75 milyar TL’lik hedefimizin üzerinde bir hacmi kredi olarak kullandırmış olduk. 2026’da ihracatçılara 100 milyar TL finansman desteği sunmayı hedefliyoruz. 2026’nın ilk çeyreğinde şube sayımızı 15’e çıkaracağız.