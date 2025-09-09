ING'den Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve faiz tahminlerini açıkladı

3 Eylül tarihinde açıklanan enflasyon rakamları beklenin üzerinde geldi. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 2,04 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oldu. Bu gelişme sonrası gözler 11 Eylül'de açıklanacak faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, enflasyonun yüksek gelmesi Merkez'in faiz indirimi hamlesini sınırlandıracağını belirtirken, Hollanda merkezli banka ING'den dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi.

200 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

ING de yüksek enflasyonun Merkez'in karar alma sürecini zorlaştıracağını belirtti. Raporda, "Faiz indiriminin boyutunu belirlemede, oynaklığın kontrol altına alınması da kritik bir rol oynayacak olsa da, şu ana kadar oldukça sınırlı kalmıştır" denildi.

Bu ay Merkez'den 200 baz puanlık faiz indirimi bekleyen dev banka, faizin yüzde 41'e gerileyeceğini öngördü. ING'nin yıl sonu faiz tahmini ise yüzde 37.

2025 VE 2026 SONU DOLAR TAHMİNİ

Raporda dolar kuruyla ilgili de beklentiler yer aldı. ING'nin yıl sonu dolar/TL tahmini 45 lira oldu. 2026 dolar/TL tahmini ise 53 lira olarak açıklandı.

Raporda, "Döviz tarafında, Merkez Bankası, Türk lirasının reel değer kazanmasını, para birimine olan talebi artıran sıkı para politikası duruşunun doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor. Bankaya göre, kısa vadede, yani aylık veya çeyreklik bazda istikrarlı bir değer artışı gözlemleyemeyebiliriz, ancak liranın daha uzun vadede kümülatif reel değer kazanması oldukça olası" denildi.