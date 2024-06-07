İstanbul Havalimanı’na 5’inci pist geliyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü pisti yapılıyor. Yakında 5’inci pist de gelecek” dedi.

ESMA ALTIN ANKARA - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Amerika Kıtası dışında üçlü paralel pisti olan tek havalimanın İstanbul Havalimanı olduğunu ifade ederek, yeni pistlerin yapımına başlanacağını söyledi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Keskin, İstanbul Havalimanı’nın planında 6 pistin bulunduğunu, şu an ise 3 pistin kullanımda olduğunu belirterek, “İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü pisti yapılıyor. Yakında 5’inci pist de gelecek” dedi.

YOLCU SAYISI ARTTIKÇA YENİ PİSTLER GELECEK

İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısının yıllık 80 milyona ulaştığını kaydeden Keskin, “Yolcu sayısı 89 milyona ulaştığında diğer pistin yapımına başlayacağız. 100 milyon olduğunda ikinci terminale geçeceğiz. 120 milyona geldiğinde ise diğer terminali yaptıracağız” bilgisini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İstanbul Havalimanı’nın nisan ayında, Avrupa’daki “majors havalimanları” arasında salgın öncesindeki Nisan 2019 dönemiyle kıyaslandığında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı olduğunu bildirerek, “İstanbul Havalimanı’mız Londra Heathrow Havalimanı’nın ardından 6 milyon 593 bin 92 yolcu ağırlayarak yüzde 10,5 artış ile Avrupa’nın en yoğun ikinci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı’nı Paris, Amsterdam ve Madrid havalimanları takip etti” dedi. Uraloğlu, nisanda İstanbul Havalimanı’ndan taşınan kargo miktarının da yüzde 42,7 artış gösterdiğini kaydetti.