İstanbul’da düğün sayısı 2026’da artışa hazırlanıyor. İSTDO Başkanı Âdem Sönmez, evlilik kredisine destek çağrısı yaparak, “Düğünler sadece yuva kurmuyor, ekonominin de çarklarını döndürüyor” dedi.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Âdem Sönmez, 2024’te 140 bin, 2025’te yaklaşık 145 bin düğün yaptıklarını, 2026 yılında artmasını hedeflediklerini açıkladı.

Sönmez, “Düğünler Anadolu’nun sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin bir yansımasıdır. Evlilik kredisine tam destek veriyoruz ve bunun 2026’da da sürdürülmesini sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dan talep ediyoruz” dedi.

Bu sektörün ekonomiye olumlu etkisinin olduğunu belirterek, “Düğün kültürüyle beraber ekonomide de ister istemez çarklar dönmeye başlıyor. İnsanlar, ev çeyizinden tekstile, beyaz eşyaya, emlak sektöründen otomotiv sektörüne kadar her sektörü otomatik olarak hareketlendiriyor” ifadelerini kullandı.

