Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, temel gıda ürünlerinde iç ve dış piyasa şartlarını yakından izleyerek fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyor. Yerli üretimi korumak ve teşvik etmek maksadıyla gümrük tarifeleri ve ithalat politikaları kontrollü uygulanıyor; çiftçi ve sanayici ihtiyaçları dengelenerek hem üretici hem tüketici refahı gözetiliyor.

CEMAL EMRE KURT - Temel gıda ürünlerinde uygulanan gümrük tarifeleri ve ithalat politikaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Ticaret Bakanlığı izlediği yol haritasına ilişkin bilgi verdi.

Milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda ürünlerinde iç ve dış piyasa şartlarının yakından izlendiğini, fiyat istikrarını bozabilecek gelişmelere karşı gerekli ticaret politikası tedbirlerinin devreye alındığını söyledi. Bolat, dış ticaret politikalarının Tarım ve Orman Bakanlığının talep ve uygun görüşü doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek “Hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenen bu politikalarla çiftçimizin korunması ve yerli üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Böylelikle söz konusu politikalar ile iç piyasada arz talep dengesi ve fiyat istikrarını korumak suretiyle hem sanayicimizin ihtiyacı olan girdisine problemsiz bir şekilde ulaşması hem de üreticilerimizin ve tüketicilerimizin refahının korunması hedefleniyor” dedi.

ÜRETİCİ KORUNUYOR

Bazı tarım ürünlerinde uygulanan gümrük vergilerine de değinen Bolat, yerli üreticiyi korumak amacıyla yıl boyunca domateste yüzde 48,6, biberde yüzde 19,5 ve salatalıkta yüzde 29,7 oranlarında, uluslararası taahhütler çerçevesinde en üst seviyelerde vergi uygulandığını aktardı. Bu ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen uygunluk yazısının arandığını vurgulayan Bolat, çeltik ithalatında yüzde 34, pirinç ithalatında ise yüzde 45 gümrük vergisi uygulandığını, 2025 yılı için bu alanda yeni bir düzenleme yapılmadığını ifade etti.

KONTROLLÜ DIŞ ALIM

Başta kanatlı hayvan yemi ve nişasta sektörü olmak üzere gıda sanayiinde önemli bir üretim girdisi olan mısırda ise arz güvenliği ve fiyat istikrarının öncelik olduğunu belirten Bolat, toplam arzın yaklaşık yüzde 75’inin yem sanayiinde kullanıldığına dikkat çekti. Bakan Bolat “İthalat sınırlı ve kontrollü şekilde yürütülüyor. Amaç, yerli üretimi zayıflatmadan sanayinin ihtiyaç duyduğu girdiye erişimini güvence altına almak” dedi. Ayçiçeği yağıyla ilgili yeni düzenlemeye de değinen Bolat, yerli ayçiçeği tohumu üretiminin korunması ve ekimin teşvik edilmesi amacıyla tarife kontenjanı açıldığını açıkladı. Buna göre, 1 Temmuz-30 Kasım 2025 döneminde yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan sanayicilere öncelik tanınacak. Ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten firmalar için tahsis edilecek tarife kontenjanı, 12 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

GÜMRÜK BİRLİĞİ TÜRKİYE ALEYHİNE DEĞİL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye açısından AB pazarında önemli bir kayıp oluşturacağı, söz konusu anlaşmanın Türkiye’yi gümrük indirimi yapmaya zorlayacağına dair iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ihtiyacının yeni bir konu olmadığını, bu ihtiyacın ilk kez 2014 yılında gündeme geldiğini hatırlattı. Gümrük Birliği’nin yürürlükte olduğu 30 yılda Türkiye-AB ticaret hacminin 8 kat artarak 233 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100 seviyesini aştığını kaydetti. Mevcut Gümrük Birliği yapısının yalnızca sanayi mallarını kapsadığını hatırlatan Bolat, hizmetler ticareti, dijital ekonomi, tarım ve kamu alımları gibi alanların kapsam dışında kalmasının yapısal sorunlara yol açtığını dile getirdi.

AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının oluşturduğu asimetrilere dikkat çeken Bolat, Gümrük Birliği’nin Türkiye ekonomisinin aleyhine işlediği yönündeki görüşlerin “gerçeklerden kopuk” olduğunu söyledi. 2025 yılında AB’ye ihracatın 117 milyar dolar, ithalatın ise 115 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Bolat, ticaretin dengeli bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Son 25 yılda Türkiye’ye gelen yaklaşık 295 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımın yüzde 60’ından fazlasının AB kaynaklı olduğuna ve bu yabancı yatırımların geçen yıl AB ülkelerine 37,5 milyar dolar ihracat yaptığına dikkati çeken Bolat, Gümrük Birliği’nin yatırım çekme açısından da kritik rol oynadığını ifade etti. AB-Hindistan STA’sına ilişkin değerlendirmesinde Bolat, Hindistan ekonomisinin daha içe dönük bir yapıya sahip olduğunu ve AB’nin Hindistan’a uyguladığı gümrük tarifelerinin hâlihazırda düşük seviyelerde bulunduğunu söyledi. Bu nedenle söz konusu anlaşmanın esasen AB’ye Hindistan pazarında daha fazla açılım sağlayacağını dile getiren Bolat, Türkiye açısından AB pazarında ciddi bir kayıp beklentisi olmadığını belirtti. Bolat, AB üzerinden Hindistan menşeli ürünlerin Türkiye’ye yönelmesi riskinin de yakından takip edileceğini sözlerine ekledi.

TÜRK İŞ DÜNYASINDAN AB LİDERLERİNE AÇIK MEKTUP

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri, Avrupa Birliği liderlerine “Türkiye’nin AB üyeliğinin önünün açılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi” gibi çağrıların yer aldığı mektup gönderdi. DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri tarafından hazırlanan ve Türk iş dünyasının taleplerinin bulunduğu mektup, 26 AB üyesi ülkenin iş konseyi başkanının imzasıyla AB liderlerine gönderildi ve dün Financial Times’ta yayımlandı. DEİK Başkanı Nail Olpak, mektubun sadece bugünkü girişimle sınırlı kalmayacağını belirterek, Avrupa’nın farklı noktalarında temasların ve çalışmaların süreceğini söyledi. DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise, bu mektuba olumlu cevap alamamaları hâlinde üç ay sonra ikinci mektubu, yılın son çeyreğinde de üçüncü mektubu göndereceklerini belirtti.



