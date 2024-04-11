Japon yeni dolar karşısında son 34 yılın en yüksek seviyesinde, müdahale riski artıyor

Japon yeni, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde gelmesiyle düşüşünü hızlandırdı. Dolar, yen karşısında son 34 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 1 doların 153 Yen'e ulaştığı Japonya'da kura müdahale edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

ABD tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,5'lik bir artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Daha güçlü ABD ekonomisine işaret eden kritik veriler sonrasında dolar, Japon yeni son 34 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar/ Yen paritesinin 153 yene yükselmesi sonrasında tüm gözler Japon hükümetinin adım atıp atmayacağına çevrildi.

Dolar, Japon yeni karşısında 1990 ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Japonya Merkez Bankası (BoJ), oranlarını sıfıra yakın tutma amacıyla büyük miktarlarda Japon devlet tahvili satın almak için kullanılan getiri eğrisi kontrol programını da sona erdirdi. Ancak Japon yeninin 152 bariyerini tehdit etmesiyle BOJ Pazartesi günü büyük miktarlarda JGB satın almaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

2022 tarihinde yen 152'ye yaklaştığında Japonya Maliye Bakanlığı dolar satarak 9,2 trilyon yen satın almıştı.

Yeni bir dolar satışı potansiyeli yakın olabilir. Nomura Securities, yen 152'yi aştığında hükümet müdahalesi olasılığını gördüğünü söyledi. Bank of America Securities, yenin 152 ile 155 arasında daha fazla alım yapma şansı bekliyor ve Invesco, yen 155'e doğru kaydığında müdahalenin daha fazla olasılık haline geldiğini söylüyor.