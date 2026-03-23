Halk arasında ‘taze badem’ olarak bilinen çağlanın hasadı Mersin’de erken başladı. Geçtiğimiz yıllara göre 15 gün daha erken satışa çıkarılan çağlanın kilogramı 150 TL'den alıcı buldu.

Seraları ile öne çıkan Mersin’in Silifke ilçesinde, kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle turfanda yetiştirilen bademin çağlasının hasadı erken başladı.

Geçmiş yıllara göre satışı 15 gün erken hasat edilen çağlanın erken hasat edilmesi üreticileri sevindirdi. İlaç ve gübre atılmadan hasat edilen badem çağlasının hasat edildiği Işıklı Mahallesi bölgesinde 25 bin ağaçtan yaklaşık 150 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

“SEZONUN İLK TURFANDA MEYVESİ”

Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, şunları söyledi:

Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle herkes yesin diye fiyatları 150 lira yaptık. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

FAYDALARI NELER?

Çağla (taze badem), yüksek lif, E vitamini, magnezyum ve potasyum içeriğiyle kalp dostu, sindirimi düzenleyen ve antioksidan özelliği yüksek bir bahar meyvesi olarak biliniyor. Çağla, kötü kolesterolü düşürmeye, safra taşı riskini azaltmaya, kan şekerini dengelemeye ve güçlü antioksidan etkisiyle cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

EN ÖNEMLİ ÜRETİM YERİ MERSİN

Hasat dönemi Şubat ayının ortalarından itibaren başlayan çağla, Türkiye'de en yoğun olarak Akdeniz ve Ege bölgelerinde, özellikle Mersin (Silifke, Anamur) ve Muğla (Datça) çevresinde yetişir. Sıcak ve ılıman iklimi seven çağla, Şubat-Mart aylarında hasat edilen baharın ilk meyvesidir. Badem ve kayısı ağaçlarının henüz olgunlaşmamış, yeşil ve körpe meyvesi olan çağlanın en önemli üretim yeri Mersin ve Muğla’dır.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Hasadı 3 ay sürüyor! Sezona kilosu 5 bin liradan başladı

