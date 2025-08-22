Lahmacun ustasıydı, atıl araziyi dönüştürdü! Dönüm başına 1,5 ton ürün alıyor, müşteriler sırada bekliyor

Onur Kurnaz, Düzce’de babasından miras kalan 15 dönüm arazide meyve yetiştiriciliğine başlayarak kendi işinin patronu oldu. Kurduğu bahçeye frambuaz, böğürtlen ve aronya eken Kurnaz dönüm başına 1-1,5 ton ürün elde ediyor.

Kentte uzun yıllar pide ve lahmacun ustası olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 42 yaşındaki Kurnaz, 2020 yılında bir akrabasının tavsiyesi ve internetten yaptığı araştırmalar neticesinde kazançlı olduğunu düşündüğü aronya yetiştiriciliğine merak sardı.

Doğup büyüdüğü Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde babasından kalma 15 dönüm atıl arazinin bir bölümünde aronya yetiştirmeye başlayan Kurnaz, daha sonra kalan kısımlara da frambuaz ve böğürtlen ekti.

Bahçesinden 2 sene sonra verim almaya başlayan Kurnaz, üretimini 5 yılda dekar başına yaklaşık 3,5 tona çıkardı. Kurnaz, ürünlerini çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlere de gönderiyor.

“ÇOK ŞÜKÜR KAZANIYORUZ”

Onur Kurnaz, 5 yıl önce bir akrabasının tavsiyesi üzerine aronya hakkında internette araştırmalar yaptığını söyledi.

Aronyanın, antioksidan oranı yüksek, sağlık açısından oldukça faydalı meyve olduğunu aktaran Kurnaz, "Aynı zamanda kazançlı bir yatırım. Babadan kalma 15 dönüm araziyi tarıma kazandırarak üretim yapmak üzere harekete geçtim" dedi.

Kurnaz, ilk etapta aronya, daha sonra frambuaz ve böğürtlen yetiştirmeye başladığını anlatarak, "Çok şükür kazanıyoruz. Ayrıca hasat zamanı her gün 8 çalışanımız oluyor. Onlar da bu arazimizden para kazanıyor" diye konuştu.

DÖNÜM BAŞINA 1,5 TON ÜRÜN ALIYORLAR

Sabır ve özveriyle bakımını yaptığı meyve bahçesinden kısa sürede ürün almayı başardığını aktaran Kurnaz, şu ifadelere yer verdi:

"Frambuazda dönüm başına 750 kilogram ile 1 ton arasında ürün alıyoruz. Böğürtlen de biraz daha fazla çünkü onun gramajı biraz daha ağır. Onda da dönümünden 1,5 tona yakın ürün alıyoruz. Aronyada da 1 ila 1,5 ton arasında ürün alıyoruz."

“ARTIK BİZ PAZARLAMIYORUZ, MÜŞTERİ BİZİ BULUYOR”

Kurnaz, ürünlerin yoğun talep gördüğünü dile getirerek, "İlk başta 'Nasıl olacak, nasıl pazarlayacağız?' diye düşünüyorduk. Başladık, ilk senemiz boş geçti, ikinci senemizde biraz ürün aldık. Daha sonraki yıllar güzel ürün almaya başladık. Bu sene daha fazla verim alacağımızı düşünüyorum. Kazancımız güzel, kendi ürünümüzü kendimiz pazarlıyoruz. Soğuk hava depolu aracımız var. Bu sayede İstanbul, Ankara ve Antalya'ya da pastane sektörüne ürün gönderiyoruz. Müşterilerimiz artık kendileri bizi buluyor" değerlendirmesinde bulundu.

TARLADA HASTALIK BELİRDİĞİNDE EKİPLER HEMEN GELİYOR

Bitkilerde hastalıklara yol açan zararlılarla mücadele ve verimin artırılması konularında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile irtibat halinde olduklarını belirten Kurnaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bitkide hastalık veya herhangi bir olumsuzluk gözlemlediğimiz zaman hemen müdürlüğümüzle iletişime geçiyoruz. Hemen ekiplerini gönderiyorlar ve yapraklarımızdan numune alıp inceliyorlar, tavsiyelerde bulunarak yapmamız gerekeni söylüyorlar. İlk senemizde tarlamızda su baskını olmuştu. Bize drenaj yapmamızı söylediler, onun çok faydasını gördük. 'Eksikleriniz var mı?' diye de sürekli soruyorlar. Damlama sistemiyle sulama, örtü ve direk malzemeleri konusunda isteklerimiz oldu. Sağ olsunlar, her konuda bizi destekliyorlar."