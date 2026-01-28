Altın rekor üstüne rekor kırarken iktisatçı Mahfi Eğilmez, Trump faktörünün belirsizliği artırdığını belirterek altının yönünün şimdilik yukarı olduğunu söyledi. Eğilmez’e göre küresel risk algısı değişirken, euro/dolar paritesindeki yükseliş Türkiye için ihracat açısından avantaj yaratıyor.

Altın piyasasında tarihi seviyeler görülürken hem küresel hem de yurt içi fiyatlar yeni zirvelere ulaştı. Ons altın 5 bin 300 doların üzerine çıkarken, gram altın da 7 bin 400 lira eşiğini aşarak rekor seviyelere yükseldi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, piyasalardaki bu sert hareketliliği CNBC-e’de katıldığı canlı yayında değerlendirerek küresel gelişmelerin altın üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Mahfi Eğilmez'den 'Altında yükseliş sürecek mi?" sorusuna cevap!

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRECEK

Art arda rekorlar kıran altın fiyatlarına ilişkin tahminini açıklayan Eğilmez "Benim tahminim Trump burada durduğu sürece risk olmaya devam edeceği anlaşılıyor. İnsanların altına dönmeleri bence devam edecek gibi duruyor. Sanki altın biraz daha yükselebilir. Trump görevde kaldığı sürece altının yönü yukarıdır. Arada düzeltme de olsa altının yönü yukarı olacaktır. Trump'ın yaptıklarından bir şey çıkmaz denirse dönüş olabilir" dedi.

"EURO/DOLARDAKİ YÜKSELİŞ TÜRKİYE LEHİNE"

Euro/dolar paritesinin 1,20'yi aşarak 4,5 yılın zirvesini görmesini değerlendiren Eğilmez şunları söyledi:

"Trump bundan rahatsız değil, hatta memnun. Dolar endeksinde 115 'lere kadar yükselmişti şimdi 100'ün altında. Euroya karşı da değerliydi şimdi buraya geldi. 2008 krizinden itibaren dünya bir hayli değişti. Yaklaşımlar değişti.

O kadar hızlı değişen paradigma ortamında bu tahminleri yapmak çok zorlaştı. Trump başkan olduğu sürece tahmin yapmak çok zor. Tahmin şaşmaları çok doğal. Küresel krizden önce tahminler bu kadar şaşmazdı. Eskiden herhangi bir yerde bir şey oldu mu, dolara dönüyorlardı. Dolar talebi artıyordu. Şimdi Trump'tan dolayı bu biraz altın ve gümüşe döndü. Altın ve gümüşün son iki ayda inanılmaz değer kazanımı var."

Eğilmez, euro/dolar kurunda yükselişin Türkiye'ye etkisine yönelik "Paritenin yükselmesi ihracatçı açısından lehte bir gelişme. 1,20 bizim lehimize, 1,05 olunca aleyhimizeydi" ifadesini kullandı.

Gümüşte güneş enerjisi ve otomobilde elektrikliye dönüşün talebi artırdığını belirten Eğilmez, "Gerçek bir ihtiyaç var, üretim sınırlı. Spekülatif etkisi de var" diye konuştu.

