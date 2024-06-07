Merkez Bankası'ndan normalleşme adımı! Döviz satış yükümlülükleri azaltıldı

TCMB, normalleşme kapsamında ihracatçıların döviz satış yükümlülüklerini azaltma kararı aldı. Karara göre yükümlülük oranları yüzde 40’tan yüzde 30’a indirecek. Söz konusu değişiklikler ise 10 Haziran tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını indirme kararı aldı.

Merkez Bankası'nın normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

YÜZDE 30'A İNDİRİLDİ

Merkez Bankası genelge ile yaptığı değişiklikle "İhracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB'ye satış yükümlülüğü oranları" yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildi.

TBMM'DE DUYURULMUŞTU

TCMB 2022'de devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların döviz gelirlerinin %40'ını rezervine katıyordu. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor ve bu adım 12 ayda düzenli 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyordu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soruları üzerine ihracatçıların elde ettiği dövizin yüzde 40'ının alınması uygulamasının devam edeceğini ancak rezervler güçlendikçe oran konusunda değerlendirme yapabileceklerini hafta başında söylemişti.