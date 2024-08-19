Milyonların beklediği 39 ilaç için geri ödeme kararı geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği 30'u yerli olmak üzere toplam 39 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

SGK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN 39 İLAÇ