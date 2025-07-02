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Ordu'da görüldü, zarar verene 245 bin TL ceza kesilecek! 1993 yılında tespit edilmişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ordu&#039;da görüldü, zarar verene 245 bin TL ceza kesilecek! 1993 yılında tespit edilmişti
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, sayısız endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetişen ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen ‘mis/Akkuş zambağı’nı kopartanlar, her bir kök için 245 bin lira ceza ödeyecek.

Türkiye, hemen hemen her bölgesinde endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor.

130’u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapan Ordu, eşsiz doğasıyla da görenleri adeta hayran bırakıyor.

Ordu'da görüldü, zarar verene 245 bin TL ceza kesilecek! 1993 yılında tespit edilmişti - 1. Resim

İLK OLARAK 1993 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yeşilin her tonunu barındıran alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz manzaranın seyrini değiştiriyor.

Akkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde Haziran-Temmuz ayı içerisinde yetişen ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan ‘mis/Akkuş zambağı' da ilk olarak 1993 yılında tespit edildi.

245 BİN TL CEZASI VAR

Yaklaşık 5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan, Latince adı 'lilium Akkusianum' olan ve 1 buçuk metrelik boyu ile bölgede yetişen bitkiyi kopartanlar ise her bir kökü için 245 bin lira ceza ödeyecek.

Ordu'da görüldü, zarar verene 245 bin TL ceza kesilecek! 1993 yılında tespit edilmişti - 2. Resim

MİS/AKKUŞ ZAMBAĞINI GÖRMEK İSTEYEN İÇİN KONUM BELLİ

Bölgede yetişen çiçeklerin görsellerini paylaşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Türkiye’de doğal ortamında yetişen endemik zambak türlerinden biri olan Akkuş Zambağı Argan Yaylamızda orman güllerinin yerini aldı. 1993 yılında literatüre alınan, kokusuyla görselliğiyle insanları büyüleyen Mis/Akkuş Zambağını görmek isteyen herkesi Argan Yaylamıza bekliyoruz.

Endemik bir tür olduğundan koruma altında olan Akkuş Zambağı’nın koparılması ya da sökülmesinin cezası 245 bin TL'dir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan yaylada oluşan renk cümbüşü ise hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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