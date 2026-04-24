Sanayi yatırımlarında su kaynakları belirleyici hâle geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, özellikle su stresi yaşayan bölgelerde sanayi planlamasının kontrollü şekilde yürütüldüğünü söyledi.

CEMAL EMRE KURT - Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Kacır, sanayi bölgelerinde çevresel altyapının güçlendirildiğini belirterek, “OSB yer seçimlerinde afet riski, tarım alanlarının korunması, su kaynakları, ekosistem bütünlüğü ve yerleşim alanlarına mesafe gibi kriterler esas alınıyor. Bu yaklaşımla, sanayi faaliyetlerinin çevresel etkileri en aza indiriliyor” dedi.

KACIR: 76 OSB’DE SU ARITMA YATIRIMI PROJELENDİRİLDİ

Üretime geçen alanlarda çevresel etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini dile getiren Kacır, “Buralarda merkezi altyapı ve atık su arıtma sistemleri ile toprağın ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi sağlanırken su kullanımı kontrollü yapılıyor. Hâlihazırda 140 OSB’de merkezi atıksu arıtma tesisi bulunuyor. 76 OSB’nin yeni arıtma tesisi kurulumu ve kapasite artırımı ihtiyacı da 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında projelendirildi” diye konuştu.

OSB planlarında su kriteri esas! Kurak bölgelerde sıkı tedbirler alınıyor

“250 MİLYON AVROLUK DESTEK SAĞLANDI”

Sanayide yeşil dönüşüm için finansman sağlandığını söyleyen Kacır, “Dünya Bankası kaynaklı 250 milyon avro tutarındaki kredi, OSB’lerin verimliliği, çevresel sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün artırılması için kullanılacak. Bakanlığımızca bu kapsamda da 2026 Yılı Yatırım Programında 32 proje yürütülüyor. Böylece yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atıksu arıtma tesisi, su geri kazanım gibi projeler desteklenirken sanayi tesislerinde geri dönüştürülmüş su kullanımının artırılması, su ayak izinin azaltılması ve su verimliliğini artıran teknolojilerin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliği yüksek, kaynak verimliliğini esas alan sanayi altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

“SUYU AZ TÜKETEN SANAYİ ÖNE ÇIKACAK”

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Kacır, “Yer üstü ve yer altı su kaynakları ile havza bazlı su dengesi planlama sürecine dahil edildi. Su kaynakları açısından riskli ve su kısıtı bulunan havzalarda, su yoğun sanayi kollarının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha az su tüketen, ileri teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli sanayi kollarının teşvik edilecek. Doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu yatırımlar olacak” değerlendirmesinde bulundu.

SANAYİNİN SU TÜKETİMİNDE PAYI YÜZDE 20

Türkiye’de toplam su tüketiminin yaklaşık yüzde 70’i tarımda, yüzde 20’si ise sanayide kullanılıyor. Özellikle OSB’lerin yoğun olduğu Marmara ve Trakya Bölgesinde ise sanayinin su tüketimindeki payı daha yüksek. Ayrıca organize sanayi bölgelerinin toplam sanayi su tüketimi içindeki payı da yüzde 40’a kadar ulaşıyor.

