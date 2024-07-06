Otobüs 1500, uçak 3000 lira! İki il arasını 400 liraya da gitmek mümkün

Kars-Ankara arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, uçak ve otobüse göre daha ucuz olan trenlere yöneldi. 400 liraya yolculuk yapma imkanı sunan Doğu Ekspresi, Kars'tan Ankara'ya dolu dolu gidiyor.

Dünyanın en iyi tren rotaları arasında gösterilen Doğu Ekspresi, Ankara-Kars ve Kars-Ankara seferleri ile hem göze hem de cebe hitap ediyor.

İki il arası otobüs bilet fiyatlarının 1500, uçak bilet fiyatlarının ise 3000 liradan başlamasından dolayı vatandaşlar, tren seferlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin de vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi, yolcularını her sabah Kars’tan Ankara’ya ucuz, konforlu ve masalsı bir yolculukla taşıyor.

"DİĞER TAŞITLARA GÖRE KONFORLU VE RAHAT"

Tren yolculuğunun daha konforlu olduğunu ifade eden Doğukan Mutlu, "Doğu Ekspresi ile Erzurum’a gideceğiz. Genellikle hep bunu tercih ediyorum. Çünkü ekonomik oluyor bizim için. Otobüslere veya diğer taşıtlara göre çok konforlu ve rahat, o yüzden her zaman tercihimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Ekspresi’nin ekonomik ve konforlu olduğuna dikkat çeken Tekin Büyük ise, "Yolculuklarda Doğu Ekspresi’ni kullanıyorum. Gördüğüm en konforlu, en rahat tren yolculuğuydu. Çok seviyorum Doğu Ekspresi’ni" diye konuştu.

YOLCULUK 24 SAAT SÜRÜYOR

Yolcularına eşsiz manzaralar izleterek Kars'tan Ankara'ya götüren ve 7'den 70'e birçok kişi tarafından tercih edilen Doğu Ekspresi, son günlerde bütçesini düşünen vatandaşlarında gözdesi oldu. Vatandaşlar, hem ucuz, hem de gün doğumundan, gün batımına kadar birbirinden eşsiz manzaralar eşliğinde yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

Her sabah saat 08.00’de Kars Gar’ından hareket eden Doğu Ekspresi sırasıyla Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale’nin ardından 24 saat süren yolculuktan sonra Ankara ulaşıyor.