Türkiye’nin petrol üretimi 2025’te önceki yıla göre yüzde 26 artışla 47,9 milyon varil, doğalgaz üretimi yüzde 39 artışla 3,2 milyar metreküp oldu.

Söz konusu petrol üretimi, 2024’te 38 milyon varil, doğalgazda ise yıllık 2,3 milyar metreküp olarak hesaplanmıştı. Geçen yıl yerli petrol ve doğalgaz üretiminde önemli bir hamle yaptıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Bu yıl arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Karadeniz’deki doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır’da gerçekleştireceğimiz yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Hem denizde hem de karada sondaj faaliyetlerimiz artacak. İnşallah 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak”dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası