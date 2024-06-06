Piyasalarda son dakika! İslam Memiş yatırımcılara ABD'yi işaret ederek tarih verdi

Piyasalarda rekor üzerine rekor kıran altında yatırımcılar için fırsatlar peş peşe geldi. Borsa, dolar ve altındaki hareketlilikleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altında 2400 ve 2450 lira aralığını takip edeceğiz. Bayrama kadar gram altının alınması taraftarı olduğum için düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğimi tekrar beyan etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Altın fiyatlarında gözler, cuma gün ABD'de açıklanacak tarımdışı istihdam verilerine çevrildi. Dolarda ve altında ani yükselişler görüldü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için piyasaların seyrini değerlendirdi.

Memiş'in değerlendirmesinde öne çıkanlar şöyle:

"YÜKSEK FAİZ DÖNEMLERİNDE BORSA CAZİP OLMAZ"

Dün piyasalarda biraz gerginlik vardı. Dolar kurundaki artış gördük. Şu nedenden dolayı diyemiyoruz. Bugün biraz daha sakin. Benim kişisel öngörüm Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BRICS ile ilgili açıklaması ve Rusya’dan bu konuda gelen açıklama kurdaki yükselişte etkili oldu. Borsa’da da satışlar gördük. Yüksek faiz dönemlerinde borsa cazip olmaz. Teknik olarak borsadaki satışların bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. 9800 ve 9400 seviyelerini takip ediyorum. 10 bin puanın üzeri riskli görünüyor.

"GRAM ALTIN, DOLARDAKİ YÜKSELİŞTEN DESTEK ALDI"

Gram altın dolardaki yükselişten destek aldı, 50 liralık bir yükseliş gördük. Şu anda dolar biraz gerilediği için şu an gram altın 2455 lira seviyesinde. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi var. 12 Haziran’da faiz kararı var. O tarihe kadar bu seviyelerde biraz oyalanır. Şu an sakin bir seyir var. Hem faizin yüksek olması hem bayram öncesi TL’ye talep nedeniyle altın bozduranlar daha fazla.

"CUMA GÜNÜ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 2300 dolar seviyesinden tekrar toparlanma olup 2340 dolara mı tekrar yerleşecek veya 2280 dolara m gerileyecek? Bu sorunun cevabını cuma günü hep beraber göreceğiz. İki ihtimal var. Ya 2280 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak ve görülecek. Ya da 2300 dolar seviyesinden tepki alacak, 2340 dolar seviyesinden haftayı tamamlayacağız.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Gram altın dolar kurundan destek aldı. Ons altın geriliyor ancak dolar güçlü olduğu için gram altın da yükseldi. Gram altın 2445-2470 lira aralığında hareket ediyor. Gram altında 2400 ve 2450 lira aralığını takip edeceğiz. Biz yol arkadaşlarımızla birlikte yüzde 50 pozisyonumuzu kapattık diğer yüzde 50'yi bayrama kadar olan süreçlerde kademeli olarak almak suretiyle bu işi bitireceğiz uyarılarım vardı. Bayrama kadar gram altının alınması taraftarı olduğum için düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğimi tekrar beyan etmek isterim.