Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’de sahip olduğu yüzde 39,72’lik payın satın alınmasına yönelik 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif aldığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada “Teklif nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerlidir. Söz konusu bağlayıcı teklif, Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirilecektir” denildi.

