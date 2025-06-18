Sahada ve online alışverişte anında kredi: 250 bin liraya kadar taksit imkânı 

Online alışverişte Alışgidiş.com, mağaza içi alışverişlerde ise Taksitlio.com markasıyla hizmet veren Fiba Grubu, dijital alışverişin standartlarını sil baştan değiştiriyor.

EKONOMİ SERVİSİ - Kullanıcılar hem online tarafta hem de mağazalarda 250 bin TL’ye kadar anında kredi ile peşin fiyatına taksit imkânından yararlanıyor. Alışgidiş.com ve Taksitlio.com Genel Müdürü Çağdaş Değirmencioğlu, 160 marka ve 40 kategorideki orijinal ürünleri satışa sunan Alışgidiş.com ile tüketicilere peşin fiyatına taksit fırsatı sunduklarını belirterek “Şu an sepet ortalamamız 30 bin lira. En çok cep telefonu, parfüm, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve oyun grubu ürünlerinin satışları öne çıkıyor. Ancak online araba, ev, arsa da satabileceğimiz. 15 sektörde, 60 markada ve 12 bin 500 satış noktasında hizmet veren Taksitlio.com ise tüketicilere bankaya gitmeden, kredi kartı limiti kullanmadan, tek bir SMS ile 250 bin TL’ye kadar anında kredi imkânı sunuyor. Onlineda Alışgidiş.com ile sahada ise taksitlio.com ile müşterilerimizin yanındayız” dedi.

Değirmencioğlu, yurt dışına da açılacaklarını ifade ederek “Hedefimiz 500 milyon dolarlık bir pazar yeri olmak” diye konuştu.