Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sahada ve online alışverişte anında kredi: 250 bin liraya kadar taksit imkânı 

Sahada ve online alışverişte anında kredi: 250 bin liraya kadar taksit imkânı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahada ve online alışverişte anında kredi: 250 bin liraya kadar taksit imkânı 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Online alışverişte Alışgidiş.com, mağaza içi alışverişlerde ise Taksitlio.com markasıyla hizmet veren Fiba Grubu, dijital alışverişin standartlarını sil baştan değiştiriyor.

EKONOMİ SERVİSİ - Kullanıcılar hem online tarafta hem de mağazalarda 250 bin TL’ye kadar anında kredi ile peşin fiyatına taksit imkânından yararlanıyor. Alışgidiş.com ve Taksitlio.com Genel Müdürü Çağdaş Değirmencioğlu, 160 marka ve 40 kategorideki orijinal ürünleri satışa sunan Alışgidiş.com ile tüketicilere peşin fiyatına taksit fırsatı sunduklarını belirterek “Şu an sepet ortalamamız 30 bin lira. En çok cep telefonu, parfüm, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve oyun grubu ürünlerinin satışları öne çıkıyor. Ancak online araba, ev, arsa da satabileceğimiz. 15 sektörde, 60 markada ve 12 bin 500 satış noktasında hizmet veren Taksitlio.com ise tüketicilere bankaya gitmeden, kredi kartı limiti kullanmadan, tek bir SMS ile 250 bin TL’ye kadar anında kredi imkânı sunuyor. Onlineda Alışgidiş.com ile sahada ise taksitlio.com ile müşterilerimizin yanındayız” dedi. 

Sahada ve online alışverişte anında kredi: 250 bin liraya kadar taksit imkânı  - 1. Resim

Değirmencioğlu, yurt dışına da açılacaklarını ifade ederek “Hedefimiz 500 milyon dolarlık bir pazar yeri olmak” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
500 milyarlık dolarlık yatırım... Pastanın en büyük dilimine Türkiye ortak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
500 milyarlık dolarlık yatırım... Pastanın en büyük dilimine Türkiye ortak! - EkonomiPastanın en büyük dilimine Türkiye ortak!Vatandaşın gözdesi gram altın! Güvenli liman gücünü artırıyor - EkonomiVatandaşın gözdesi gram altın! Güvenli liman gücünü artırıyorBakan Bayraktar: Petrol ve doğalgaz sıkıntımız olmaz - EkonomiBakan Bayraktar: Petrol ve doğalgaz sıkıntımız olmazDünyanın gözü burada... Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'nin 'Hürmüz' tedbirleri hazır! - EkonomiTürkiye'nin 'Hürmüz' tedbirleri hazır!Savaşın enerjiye darbesi! Petrol fiyatları alarm veriyor: 80 dolara doğru... - EkonomiSavaşın enerjiye darbesi!Dünya karıştı, boş arsa 105 milyon dolara satıldı! Milyarderler sığınağında rekor kırıldı - EkonomiDünya karıştı, boş arsa 105 milyon dolara satıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...