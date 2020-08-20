Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - Amerika'nın en zengin bireyleri, salgın sırasında daha da zenginleşti. Politika Çalışmaları Enstitüsünün (IPS) Forbes ve Bloomberg'in milyarder verilerine dayanarak yayınladığı analizde; salgının ABD ekonomisine zarar vermeye başladığı 18 Mart'tan bu yana, COVID-19 vakalarının yanı sıra ülkenin en zengin 12 insanının kişisel servetlerinin de fırladığı görüldü. Zengin isimlerin servetlerine bu süreçte yaklaşık %40 artışla 283 milyar dolar daha ekledikleri görüldü.

ABD'de servet ve gelir eşitsizliği pandemiden önce rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak koronavirüsten kaynaklanan ekonomik zarar kendini derinden hissettirmeye başladı. ABD hane halkı servetinde salgın sebebiyle 1950'lerden bu yana ilk defa %5,6 düşüş yaşanırken, hanelerin yarısından fazlasının bu yıl gelirlerini kaybettiği açıklandı.

Ancak bu süreçte kazananlar da vardı. ABD teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve kurucuları zenginliklerini katladı. Bunlar arasında Amazon CEO'su Jeff Bezos (Marttan bu yana net 76,5 milyar dolar artışla), Microsoft kurucu ortağı Bill Gates (16,1 milyar dolar), Facebook CEO'su Mark Zuckerberg (40,8 milyar dolar), Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk (48,5 milyar dolar), eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer (18,8 milyar dolar), Oracle'ın kurucusu Larry Ellison (11,9 milyar dolar) ve Google'ın kurucu ortakları Larry Page (16,5 milyar dolar) ve Sergey Brin (16,5 milyar dolar) kişisel servet artışı yaşayan isimler oldu.

Teknoloji dünyasındaki bu sekiz isme ek olarak Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett (13,1 milyar dolar artış) ve Walmart varisleri Alice Walton (8,2 milyar dolar), Jim Walton (7,7 milyar dolar) ve Rob Walton (7,9 milyar dolar) yer alıyor.



Dünya dördüncüsü

Elon Musk %228'lik bir artışla en yüksek kazanç yüzdesini gördü ve servetini salgın öncesi 24,6 milyar dolardan 73,1 milyar dolara çıkardı. Musk, dünyadaki en zengin dördüncü kişi oldu.