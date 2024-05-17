Soma Avrupa’nın rüzgâr devi olacak! Polat Enerji, yenilenebilirde kapasiteyi katlayacak 

Yenilenebilir enerji sektöründe 756,2 megavat kurulu gücü bulunan Polat Enerji, kapasitesini 5 yılda 2 bin megavata çıkarmayı planlıyor. Polat Enerji CEO’su Cem Deniz, Avrupa’nın 7. büyük RES’i olan Soma’yı Avrupa’nın en büyük santrali yapmayı hedeflediklerini söyledi.

ÖNDER ÇELİK SOMA - Türkiye’de rüzgâr, güneş, jeotermal ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı son 10 yılda yüzde 29’dan 42’ye çıkarken, 2035’te bunun yüzde 55’e yükselmesi bekleniyor.

Bu dönemde, rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 34,2’sini oluşturması hedefleniyor. Türkiye’de 5 rüzgâr ve 1 güneş enerjisi santraliyle temiz enerji üreten Polat Enerji, yenilenebilir enerjideki kapasitesini 5 yıl içinde 2-3 kat artırmayı planlıyor. Toplam 756,2 megavat kurulu gücü bulunan şirket, rüzgâr enerjisi alanında kurulu 719,8 megavatlık kapasitesi ile Türkiye rüzgâr kurulu gücünün yaklaşık yüzde 6,1’ni oluşturuyor.

Geçtiğimiz sene Yalova’daki Göktepe RES için gerçekleştirilen kapasite artışı yatırımı ile santral kurulu gücünü 121,1 megavata yükselten şirket, farklı santrallerinde toplam 30 megavat rüzgâr kapasite artışı ve 46,6 megavat güneş hibrit kapasite artışı ile yatırımlarına bu sene de devam ediyor. Polat Enerji’nin orta vade yatırım hedefleri arasında ise 312,1 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 7. büyük rüzgâr enerjisi santrali olan Soma RES’te yatırımlarına devam ederek, Soma RES’i Avrupa’nın en büyük santrali yapmak var.

1 MİLYAR DOLARLIK PLAN

Polat Enerji CEO’su Cem Deniz, rüzgâr kurulu gücünde Türkiye’de ilk sırada olduklarına dikkat çekerek “Hedefimiz kapasitemizi 2-3 kat artırıp 5 yıl içinde 2 bin megavata kadar ulaşmak” dedi. Deniz, kapasite artışı için 1 milyar dolar yatırım öngördüklerini, bunun değişebileceğini ifade etti. Hikâyenin başladığı yerin Soma olduğuna işaret eden Deniz, Avrupa’nın en büyük santralinin 700 megavat gücünde olduğunu kaydederek “Hedefimiz Soma’yı Avrupa’nın en büyük santrali yapmak” diye konuştu. Bu kapasiteye ulaşmak için 181 türbin olan Soma’daki RES’e 70 civarında türbin daha eklenecek.

TÜRBİNDE YERLİLİK YÜZDE 55

Cem Deniz, rüzgâr türbinlerinde yerlilik oranının yüzde 55 seviyesine ulaştığını belirterek, şunları söyledi: Türkiye sadece yenilenebilir enerji üretimi ile de değil aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yerli imalat sanayinde de önemli bir aşama kaydetmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji anlamında hem yurt içi yatırımcılar hem de yurt dışından gelecek yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor.