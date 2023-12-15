Son dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı canlı yayında açıklandı, rakamı duyan bayram edecek

15 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:55

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yılbaşından sonra açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşlarına ne kadar zam geliyor?’ sorularını araştırırken uzman isimden önemli bir açıklama geldi. Memur ve emeklilerin zam oranı canlı yayında duyurdu.

SON DAKİKA… MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINI AÇIKLADI

Yeni yıl öncesi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam merak konusu olurken CNN Türk'e konuşan Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, beklenen oranlar tek tek hesapladı ve açıkladı. Bayram şunları söyledi:

"Memur ve memur emeklisinin 2024 maaş zammı için ilk önce enflasyon farkı hesaplanacak. Bu da yüzde 37-38 seviyelerinde. Sonrasında toplu sözleşme farkı var yüzde 9'luk. Yine buna yüzde 2-3'lük bir refah payı artışının eklenmesini bekliyoruz. Böylelikle memur ve memur emeklisinin yeni yılda maaşlarına yüzde 50'lik bir zam yapılması öngörülüyor.

“YÜZDE 50 ARTIŞ OLACAK”

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik beklenen maaş zammı hak edilen şu an için aslında yüzde 37-38'lik bir zam. Ancak refah payının da yüzde 12-13 olmasıyla birlikte toplamda yüzde 50'lik bir atış bekliyoruz. En düşük emekli maaşının da yüzde 50'lik artışla 11 bin 250 TL'ye çıkmasını bekliyoruz"

OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz ayında yapılan seyyanen zam dolayısıyla ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zammın nasıl hesaplanacağı da merak ediliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini üzerinden gidersek, temmuz ayı için yapılan yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı için öncelikle yüzde 31.91’lik enflasyondan kaynaklı olarak yüzde 24.4 oranında fark verilecek. Bunun üzerine, devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı uygulanacak. Örneğin ocak ayı toplu sözleşme zammı yüzde 25 olarak kabul edilirse ocak ayında memur maaşlarına yüzde 55 oranında zam yapılacak. Bu zam oranı, seyyanen zam dışındaki maaşlara uygulanacak. Halen 8.077 TL olan ilave ödeme tutarı da aynı oranda artırılarak ödenmeye devam edecek. Sonuç olarak tüm memurların maaşı ocak ayından itibaren yeniden aynı oranda artmaya başlayacak.

Altını bir defa daha çizmekte yarar var ki, burada yapılan hesaplama Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin tutacağı varsayımına ve farazi toplu sözleşme zammına dayanarak yapılmıştır. Sadece, maaş zammı hesaplamasının nasıl yapılacağını anlatmayı amaçlamaktadır. Ocak ayında yapılacak maaş zammı devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek orana ve yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre belli olacak.