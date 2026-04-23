Hazine ve Maliye Bakanlığı, taksi sektörünü doğrudan etkileyecek yeni bir vergi ve dijital takip sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, “Taksi Mali Cihazı” adı verilen yeni uygulamanın teknik kılavuzu yayımlandı ve sistemin detayları netleşmeye başladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte taksilerde her yolculuk sonunda otomatik olarak fiş oluşturulacak. Bu fişlerde yüzde 20 KDV yer alacak ve tüm işlem verileri eş zamanlı olarak Bakanlık sistemine aktarılacak. Cihazların taksimetre ile entegre çalışacağı ve GPS, mali hafıza ile güvenlik sertifikası gibi teknik donanımları taşımasının zorunlu olacağı belirtildi.

Düzenlemeye göre ticari taksi faaliyeti yürüten tüm mükelleflerin, 1 Eylül 2026 tarihine kadar bu sistemi kullanması zorunlu olacak. Belirlenen tarihe kadar sisteme geçmeyen taksilerin faaliyetlerine devam edemeyeceği ifade edildi. Yeni taksi işletmeleri ve taksimetre değişikliklerinde ise 30 gün içinde uyum sağlanması gerekecek.

Ayrıca sistem kapsamında taksicilerin, Bakanlık onaylı cihaz üreticilerinden temin yapması ve banka ya da ödeme kuruluşlarıyla entegre çalışması zorunlu hale geliyor. Böylece yolcular kartla ödeme yapabilecek ve tüm işlemler otomatik olarak kayıt altına alınacak.

Yeni uygulamanın sektöre yansımaları da tartışma konusu oldu. Hesaplamalara göre taksiciler, KDV'nin yanı sıra gelir vergisi, stopaj ve diğer vergi kalemleriyle birlikte kazançlarının yaklaşık yüzde 40-50'sine varan bir yükle karşı karşıya kalabilecek.

Sektör temsilcileri, yüksek maliyetler nedeniyle yüzde 1,5 oranında sabit vergi talep ederken; artan yakıt, araç, bakım ve sigorta giderlerinin taksiciler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre yeni sistem "kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı" hedeflese de, sektörün mevcut yapısı nedeniyle uygulamada bazı uyum sorunları yaşanabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası