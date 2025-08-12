Tarlada 120, sualtı 240, kavrulmuşu 600 lira! 'Yeşil altın'da hasat başladı

Diyarbakır fıstığında beklenen hasat başladı. Çınar ilçesinin geniş arazilerinde dikilen binlerce ağaçta olgunlaşan fıstık salkımları, köylüler tarafından tek tek koparılıp toplatılıyor.

TARLADAN 120 LİRAYA SATILIYOR

Bir önceki yıla göre kuraklığın da etkisiyle bekleneni karşılamayan fıstığın kilosu, tarladaki haliyle kilosu 100-120 liradan satılıyor.

Üretici Selim Benekli, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde fıstık hasadı yaptıklarını söyledi. Fıstığın, bir Siirt birde Gaziantep'in olduğunu belirten Benekli, daha önce Diyarbakır'da fıstığın olmadığını, son yıllarda hasat olduğunu kaydetti.

"BU YIL KURAKLIK VURDU"

Benekli, bu yıl biraz kuraklıktan dolayı fıstığın az olduğunu değerlendirerek, "Geçen yıl iyiydi. Bu yıl kuraklıktan dolayı, olan da içi iyi değil. Fıstığın az olması nedeniyle bu sene kuruyemişçilerde, baklavacılarda pahalı olur. Fıstık bir yıl var, bir yıl az. Bu yıl az olmasına rağmen bir de kuraklık başladı" dedi.

KAVRULMUŞUN FİYATI 650 LİRAYI BULUYOR

"Tarlada fıstığın kilosu yaş olarak 100-120 lira arasında değişiyor" diyen Benekli, "Sualtı yaptığımız zaman 240 TL'ye kadar satılıyor. Sualtı, dolu olan fıstık, suyun altına giriyor. Boş olan da suyun üstüne çıkıyor. Kavrulmuşa gidinceye kadar 600-650 liraya kadar çıkıyor. 5-10 yerden geçiyor. Kaliteli fıstık nerede olursa para ediyor" ifadelerinde bulundu.