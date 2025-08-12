Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Güncelleme:
Çanakkale'de dün arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın büyüyerek devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Güzelyalı bölgesinde küle dönen villalar görüntülendi.
Türkiye yangınlarla mücadele ederken dünden bu yana Çanakkale'deki alevler de kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
ALEVLER ORMANA SIÇRADI
Dün öğle saatlerinde Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.
GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi.
Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.
