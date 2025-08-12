Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de dün arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın büyüyerek devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Güzelyalı bölgesinde küle dönen villalar görüntülendi.

Türkiye yangınlarla mücadele ederken dünden bu yana Çanakkale'deki alevler de kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Dün öğle saatlerinde Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.

Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi.

Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 4. Resim

Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir depremi sonrası şaşırtan açıklama! Artçıların yönü 'gizli fay'ı ortaya çıkardıMarmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir depremi sonrası şaşırtan açıklama! Artçıların yönü 'gizli fay'ı ortaya çıkardı - GündemArtçıların yönü 'gizli fay'ı ortaya çıkardıİBB'ye yönelik yeni operasyon! 14 gözaltı kararı - GündemİBB'ye bir operasyon dahaYine anız, yine çöplük! Ellerimizle yakıyoruz - GündemYine anız, yine çöplük! Ellerimizle yakıyoruzÇanakkale, Edirne, Hatay, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı - GündemCiğerlerimiz yanıyor! İşte son durumAnayasa Mahkemesinden karar! Göreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı - GündemGöreve dönen KHK'lılara tazminat yolu açıldı!Epözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu! Suçu Seçil Erzan dosyasına attı - GündemEpözdemir "Kumpas" iddiasında bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...