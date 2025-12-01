Malatya'nın Battalgazi ilçesinde safran üretimi yapan 51 yaşındaki Muzaffer Akçin, tarlasına ektiği safran soğanında dört yılın sonunda yüksek verim alıp üretimi büyütme kararı aldı. Üretimin dokuzuncu yılında işleri iyice büyüten Akçin, tarlasından hasat ettiği safranın gramını 600 TL, safran soğanının kilosunu ise boyutuna göre 1700 ile 2 bin 500 TL arasında satışa sunduklarını söyledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Akçin, 2017 yılında emeklilik sürecine girdikten sonra yeni bir arayışa yöneldi. Akçin, Safranbolu'dan aldığı 30 kilo soğanla üç dönümlük bir alanda deneme ekimi yaparken dört yılın sonunda yüksek verim elde ederek üretimi büyütme kararı aldı.

GRAMINI 600 TL'DEN SATIYOR

Üretimde dokuzuncu yılını geride bırakan Akçin, safranın gramını 600 TL, safran soğanının kilosunu ise boyutuna göre bin 700 ile 2 bin 500 TL arasında satışa sunduklarını söyledi. Akçin, bu yıl 1 ton 500 kilo safran soğanı hasadı yaptıklarını bunun 300 kilosunu yeni ekim için ayırıp kalanını satışa sunduklarını belirtti.

Safran tarlası

"HEDEFİMİZ BU ÜRÜNÜ, KAYISININ YANINDA İKİNCİ BİR ÜRÜN HALİNE GETİRMEK"

Yoğun taleplere yetişemediklerini ifade eden Akçin, "Türkiye'nin dört bir yanına soğan gönderiyoruz. Asıl hedefimiz ise Malatya'da su istemeyen bu ürünü yaygınlaştırmak ve kayısının yanında ikinci bir ürün haline getirmek." dedi.

Safranın tıbbi ve aromatik bir bitki olduğunu ilaç kozmetik ve gıda takviyesi sektörlerinde yoğun şekilde kullanıldığını aktaran Akçin, özellikle İstanbul'da yerli safrana büyük ilgi olduğunu bazı işletmelerin İran safranı satışını bırakarak tamamen yerli ürüne yöneldiğini söyledi.

Safran bitkisi

"BİR AİLENİN BİR YILLIK SAFRAN TÜKETİMİ 12 GRAMI GEÇMEZ"

Safranın çay, yoğurt, bal ve zeytinyağı ile tüketilebildiğini belirten Akçin, "Bir gram safran için 150-180 çiçek gerekiyor. Buna rağmen bir ailenin bir yıllık safran tüketimi 12 gramı geçmez." ifadelerini kullandı.

Taleplere yetişemediklerini ifade eden Akçin, Güney Afrika'dan bir üreticinin 85 tonluk safran soğanı talebi ile kendilerine ulaştığını kaydederek yeterli üretim yapamadıkları için talebi karşılayamadıklarını perakende satışlarda safranı gram olarak sunmayı tercih ettiklerini toptan satışlarda ise uzun yıllardır çalıştıkları müşterilere ürün tedarik ettiklerini söyledi.

Muzaffer Akçin

