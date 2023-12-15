15 Aralık 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:11

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TCMB, 71 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarının açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın yıl sonu faiz, dolar ve enflasyon için tahminleri belli oldu. Arama motorlarında ise anket sonuçları ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri yer aldı. Peki, TCMB Merkez Bankası "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları nedir? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon, dolar, faiz tahmini belli oldu mu, ne kadar?

TCMB MERKEZ BANKASI "PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ" SONUÇLARI NEDİR?

Ankete göre, TCMB'nin 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 43.94'ten yüzde 41.23'e geriledi. 24 ay sonrası için ise yüzde 25.09'dan yüzde 24.82'e indi. Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39'a geriledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TAHMİNİ NEDİR?

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketine katılan ekonomistlerin BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

TCMB YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Ekonomistlerin cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu.. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62 TL iken, bu anket döneminde 39,46 TL olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 oldu. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.