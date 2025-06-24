Turistte İtalya'yı solladık! Türkiye dünyada 4. sıraya yükseldi

Geçtiğimiz yıl 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya’yı geçerek 5. sıradan 4’üncülüğe yükselen Türkiye, 2024 yılını toplamda 62,3 milyon ziyaretçiyle kapatmış oldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün yayımladığı 'Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya’yı geçerek 5. sıradan 4. sıraya yükseldi. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre turizm liginde ilk 5 ülke, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İtalya oldu. Açıklanan rapor, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de turizmdeki liderliğini pekiştirdiğini de ortaya koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki istikrarlı yükselişini şu sözlerle değerlendirdi: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün verileriyle, Türkiye’nin dünya turizmindeki yeri daha da güçlenmiş oldu. Yabancı ziyaretçi rakamlarında bir basamak daha yükselerek bu alandaki başarımızı bir kez daha tescilledik. 2024 yılında toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyon kişi oldu.

Bu büyük başarının, tarihî mirasın ve kültürel zenginliğin etkili biçimde tanıtılmasının, güçlü altyapının ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin sonucu olduğunu belirten Ersoy “Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır” değerlendirmesinde bulundu.