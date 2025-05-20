Türk mallarına boykot başlatmışlardı! Kara listeye aldıkları ürünler belli oldu

Hindistan, Türkiye'nin Keşmir meselesinde Pakistan'ı desteklemesi nedeniyle Türk mallarına boykot başlatmıştı. Hindistan'ın hangi Türk ürünlerini hedef aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir meselesi gerileme neden oldu. İki ülke birbirlerine saldırırken, Türkiye bu süreçte Pakistan'a destek verdi. Türkiye'nin duruşu Hindistan'ın tepkisini çekerken, Türk mallarına boykot uygulama kararı aldılar.

TÜRKİYE'YE BOYKOT BAŞLATTILAR

Pakistan'ın Türk İHA'larını kullandığını öne süren Hindistan, Mumbai Havalimanı'nın tüm operasyonlarını yürüten Çelebi'ye yasak getirdi. Ayrıca Türk turizmini hedef alan Hintliler, rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Ayrıca bazı Türk mallarına da boykot başlattılar.

HANGİ ÜRÜNLER BOYKOT LİSTESİNDE

Peki Hindistan'ın boykot ettiği Türk ürünleri neler? Reuters’ın haberine göre, 13 milyon perakendeciye tedarik sağlayan Tüm Hindistan Tüketici Ürünleri Distribütörleri Federasyonu (AICPDF), çikolata, gofret, reçel, bisküvi ve cilt bakım ürünleri dahil tüm Türk menşeli ürünlere “süresiz ve tam boykot” başlattı.

TÜRKİYE KARŞILIK VERİRSE HİNDİSTAN ZARARLI ÇIKAR

Türkiye, boykota karşılık verirse Hindistan daha zararlı çıkacak. Çünkü Hindistan, Türkiye’nin büyük ortakları arasında yer almıyor. Türkiye, 2024'te Hindistan'a 1.3 milyar dolarlık ihracat yaparken, 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Türkiye'nin alımı 5 milyar dolar daha fazla.