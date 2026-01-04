Aralık ayında 26,4 milyar dolarla ilk defa aylık bazda 26 milyar dolar eşiği aşılırken, ihracat 2025 yılının tamamında önceki yıla göre yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Türkiye ihracatı 2025 yılını rekorlarla kapattı. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen “2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması” programında iş dünyası ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı ihracat hedeflerinin aşıldığını belirterek aylık ve yıllık bazda rekor kırıldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Erdoğan, küresel ticaretteki korumacılık ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Erdoğan “2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz, tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık” dedi.

AYLIK BAZDA TARİHÎ ZİRVE

Yeni pazar ve ürünlerle ihracatta ivmeyi üst seviyeye çıkardıklarını belirten Erdoğan, aralıkta aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza atıldığını duyurdu. Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre Aralık 2025’te ihracat bir önce yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar, ithalat yüzde 11,2 oranında artışla 35 milyar 826 milyon dolar oldu. Böylece aylık ihracatta ilk defa 26 milyar dolar eşiği aşıldı. 2025 yılı tamamında ise ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 273 milyar 434 milyon dolara, ithalat yüzde 6,3 oranında artışla 365 milyar 524 milyon dolara yükseldi. Mal ve hizmet ihracatının toplamı ise 396,5 milyar dolar oldu. Bu rakamla cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatının gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan “2025 yılında mal ihracatımızda net olarak 11,7 milyar dolar artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

İHRACATÇIYA 45 MİLYAR TL DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı hedefini ise “282 milyar doları mal ihracatı 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracat” olarak açıkladı. Hükûmetin ihracatçılara verdiği desteğin artarak devam edeceğini müjdeleyen Erdoğan, Ticaret Bakanlığı bütçesinden ayrılan payın yükseltildiğini bildirdi . Erdoğan “2025 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımız için Ticaret Bakanlığımızın yıllık bütçesinden 33 milyar liralık destek tahsis ettik. 2026 yılında ise bu alana ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik. Buna ilave olarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni destek paketleri ve hizmetleri devreye almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Öte yandan 2025 yılında dış ticaret hacmi yüzde 5,5 oranında artarak 638 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 1,0 puan artarak yüzde 73,7 olarak gerçekleşirken enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,6 puan azalarak yüzde 85,2 oldu. İhracattaki artışın cari işlemler dengesine olumlu yansıdığını belirten Erdoğan, cari açığın millî gelire oranının tarihî ortalamaların altında seyrettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı “Yıl sonunda inşallah yüzde 1,4 ile Orta Vadeli Programla uyumlu bir oran bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye ile dikkat çeken artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında ihracatın kıymet bazında en çok arttığı ilk üç ülkenin Almanya (1,7 milyar dolar artış), Birleşik Krallık (1,4 milyar dolar artış) ve Suriye (1,3 milyar dolar artış) olduğunu açıkladı. Suriye ile ticaretteki artışa dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: Suriye farklı bir yere oturmuştur. 8 Aralık devrimi sonrasında özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye’nin ticaretimizde de öne çıkmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Güvenlik ortamı iyileştikçe Suriye ile ticaretimiz daha da artacaktır. Bir ve bütün Suriye, bölgemizde kalıcı istikrarın anahtarı olacaktır.

SAVUNMA İHRACATI KATLANDI

Sektörel bazda artışlara değinen Erdoğan, motorlu kara taşıtlarında 4,3 milyar dolar artışla 36,7 milyar dolara, silahlar ve mühimmatta 2,1 milyar dolar artışla 4,7 milyar dolara ulaşıldığını belirtti. Elektrikli makine ve cihazlarda ise ihracat 17,8 milyar dolara yükseldi. Konuşmasında İspanya ile varılan Hürjet tedarik anlaşmasına özel bir parantez açan Erdoğan, bu gelişmenin Türkiye’nin sektördeki öncü rolünü teyit ettiğini söyledi. Erdoğan “Hürjet’in Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması, inşallah gelecek senelerde önümüzü daha da açacaktır” ifadelerini kullandı. Savunma ihracatında yakalanan ivmenin 2025 yılında da devam ettiğini belirten Erdoğan, 2002 yılı ile günümüz rakamlarını kıyasladı. Erdoğan “2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, aradan geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi” dedi.

OTOMOTİV LOKOMOTİF OLDU

Geçen yıl ihracata en büyük katkıyı yine otomotiv sektörü verdi. Otomotiv, 41,5 milyar dolarla ihracat şampiyonu olurken, kimyevi maddeler 31,9 milyar dolarla ikinci, elektrik elektronik 17,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası