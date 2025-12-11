Hazar Geçişli Doğal Gaz Hattı ve Yeşil Enerji Koridoru projeleriyle Türk devletlerine ortak enerji entegrasyonu çağrısı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Hazar bizi ayırmayacak, birleştirecek” mesajı verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazar Geçişli Boru Hattı’nda Türkiye’ye doğalgaz ulaştırma hedefinin artık somut adımlar aşamasına geldiğini açıkladı.

İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyi’nin 5’inci toplantısında konuşan Bayraktar, projede sağlanacak ilerlemenin hem Türk devletlerinin kalkınmasına hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasalarına “oyun değiştirici etki” yapacağını söyledi. Türk devletlerinin geniş bir coğrafyada enerji alanında birbirini tamamlayan potansiyele sahip olduğunu belirten Bayraktar “TDT yaklaşık 180 milyonluk bir nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü temsil ediyor. Dünya doğalgaz rezervlerinin 10’da 1’i bu coğrafyada bulunmakta. Bir ucunda Çin’e komşu, diğer ucunda Akdeniz’e ve Avrupa’ya. Rusya’ya sınırı olan, Orta Doğu’daki enerji zengini ülkelere de sınırımız olduğu bir coğrafya. Her bir üyemizde farklı bir potansiyel var” diye konuştu.

Türkiye enerjide yeni kapı açıyor: Türk dünyasına Hazar çağrısı

BİRLEŞTİRİCİ OLACAK

Bayraktar “Hazar’ın Türk Dünyası’nı ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız. Orta Asya’da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar’ın batısına taşımayı öngören ‘Yeşil Enerji Koridoru’ projesi bu bağlamda önemli. Biz bu konuda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. Bakan Bayraktar, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’ın da kendi aralarında bir anlaşma imzaladıklarını ifade ederek “Kırgızistan’ın da bu birlikteliğe katılma isteğini öğrendik ve bundan memnuniyet duyduk. Biz de bu parçalı yapıları birleştirip bir sinerji oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ve Kırgızistan’ın da katılımıyla bu iş birliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa’ya taşıyacağız” dedi.

30 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Hazar’ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarının batısına taşımanın önceliklerden biri olması gerektiğine de değinen Bayraktar, şunları kaydetti: “30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattı ile Türkiye’ye doğalgaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atıyoruz. TANAP bu çerçevede stratejik bir altyapı. Bu adımlar hem bölgemizin kalkınmasına hem de Avrupa enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.” Türkiye’nin Orta Asya petrolünün dünya pazarlarına açılmasında da kilit rol oynadığını vurgulayan Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattı üzerinden günlük 600-700 bin varil petrolün Ceyhan’dan uluslararası piyasalara ulaştırıldığını hatırlattı. Son yıllarda özellikle enerji sektöründe yaşanan krizlere de değinen Bayraktar, “Böyle zamanlarda daha da ileriye gidebilmek, güçlü kalabilmek için cesur, kararlı, hızlı ve en önemlisi birlikte adımlar atmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

