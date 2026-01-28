Davos’ta Türkiye’ye bakışla ilgili çok pozitif görüşler olduğunu söyleyen Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler “Dünyanın ekseni Doğu’ya kayıyor. Orta güçler çok önemli aktör olacak. Türkiye merkeze yönelecek, masadaki ülkelerden biri olacak” dedi.

CANAN ERASLAN - Sabahcı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, dün düzenlediği medya buluşmasında Davos izlenimleri, Türkiye’nin dünyada artan önemi, Sabancı Holding’in yatırımları ile gelecek 3 yıla ilişkin projeksiyonlarını paylaştı. 1 Haziran 2025’te Sabancı Holding CEO’su olarak görev alan Zaimler, açıklamalarına Davos’taki izlenimlerini anlatarak başladı.

Dünyanın en önemli buluşmalarından biri olan Davos’ta belirsizliğin dünya için kalıcı bir konu olduğunu, buna enerji ve yapay zekânın da eşlik ettiğini dile getirdi. Orta güçlerin öneminin arttığı dünyada, merkezin doğuya kayacağını, Türkiye’nin merkeze yönelecek ülkelerden biri olduğunu söyleyen Zaimler “Karar alıcı masaya oturacak ülke Türkiye. Davos’tan ilk defa ülkem adına bu kadar olumlu döndüm” ifadesini kullandı. Sahnede söylenenlerin yanı sıra, kulislerde konuşulanları da dikkate alarak değerlendirdiklerini ifade eden Sabancı CEO’su, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının önemini de “Bu sadece bir iklim değişikliği konferansından çok daha ötesi” diye değerlendirdi.

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE

Zaimler, Sabancı Holding’in gelecek vizyonu ve 2029 yol haritasıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Kıvanç Zaimler, 1925 yılında temelleri atılan Sabancı’nın 101’inci yıla güven, cesaret ve sorumlulukla adım attığını, son 5 yılda 5,9 milyar ABD doları yatırım yaptıklarını, topluluğun büyüme yolculuğunda ise önceliğin Türkiye olduğunu vurguladı. Büyüme stratejisini hazırlarken ilk olarak dünyanın nereye gittiğine, Sabancı’nın bu alanlarda ne kadar güçlü olduğuna baktıklarını söyleyen Zaimler “Sabancı bir yatırım holdingi. Bu kapsamda bizim görevimiz de elimizdeki şirketleri en iyi şekilde büyütme, dönüştürme ve gerekirse de doğru zamanda devretme disiplinini göstermek. Bu değerlendirmeyi de ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve sermaye verimliliği gibi kriterlerle yapıyoruz” diye konuştu.

YURT DIŞINDA DA YATIRIM YAPMALI

Kıvanç Zaimler “Sürdürülebilirlik ve dijital odağında şekillenen yeni ekonomilerde, Türkiye’yi söz sahibi olarak konumlandırmak istiyorsak, Türk sanayisine dünyada güçlü ve kalıcı bir rekabet avantajı sağlamak istiyorsak, yapmamız gereken ülkemizdeki küresel şirketlerin sayısını artırmak. Sadece ihracatla değil, yurt dışında kurduğumuz, satın aldığımız, büyüttüğümüz şirketlerle küresel ayak izimizi pekiştirmek” dedi.

ABD’DE MIKNATIS YATIRIMIMIZ VAR

Sabancı olarak yurt dışı yatırımlarında coğrafyadan daha çok kendi stratejilerine uyumlu alanın daha önemli olduğunu söyleyen Kıvanç Zaimler “Yıkıcı inovasyon ön planda. ABD’de bunu 2-3 yıldır yapıyoruz. Füzyon, derin delme, mıknatıs teknolojileri gibi alanlarda yatırımlarımız var. Bunlar enerji ve iklim teknolojilerinin geleceğini belirleyen alanlar. Büyümemizi sürdürülebilirlik, dijital ve ölçeklenebilir büyüme olarak belirlediğimiz ‘üçlü formül’ ile yürüteceğiz” diye konuştu.

HİDROJEN ÜZERİNE SİSTEM KURMAM

Konuşmasında, enerji ihtiyacı arttıkça ülkelerin alan değiştirdiklerini, nükleer santralini yıkan Almanya’nın yeniden bu alana yatırım yaptığını hatırlatan Zaimler “Almanya’nın elinde çok araç yok. ABD’de geleneksel kaynaklar devrede. Ben, hidrojen üzerine bir sistem kurmam ama yatırım yaparım. Araçlar bakımından düşünürsek, elektrik sistemi oturdu. Satılan her 4 araçtan 1’i, hatta daha fazlası elektrikli. Burada hizmet üzerine şekillenecek gidiş. Enerjide çeşitlilik, depolama yatırımları da Davos’ta en çok konuşulanlar arasında oldu” bilgisini verdi.



