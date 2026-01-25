İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2025 yılı sektör verilerini açıkladı. Buna göre tekstil ve hazır giyim, toplam 26 milyar dolarlık ihracat ve 17 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türkiye’nin en çok döviz kazandıran sektörlerinden oldu.

Tekstil ihracatı 11,3 milyar dolara ulaşırken, ihracatın yüzde 40,3’ü AB ülkelerine yapıldı. Afrika’ya 1,5 milyar dolar, eski Doğu Bloku ülkelerine 1,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında İtalya 838 milyon dolar, ABD 792 milyon dolar ve Almanya 715 milyon dolarla ilk üçte yer aldı. En hızlı artış ise Mısır pazarında yaşandı, ihracat bir yılda yüzde 23 yükselerek 567 milyon dolara ulaştı.

Tekstil kilogram başına 4,3 dolar, hazır giyim ise 21,3 dolar ihracat birim fiyatıyla yüksek değer oluşturuyor. İthalatta Dahilde İşleme Rejimi (DİR) payı yüzde 22,9’a çıkarken, iplikte vergi avantajlı ithalat yüzde 75’e ulaştı. Sektör, 860 bin kişiye istihdam sağlarken 2022’den bu yana istihdamda yüzde 10,9’luk düşüş görüldü.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ülkenin lokomotif sektörleri arasında üçüncü sırada yer aldığının altını çizen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz “Hazır giyimle birlikte, 77,2 milyar dolarlık üretim değeriyle imalat sanayisinde en çok üretim yapan sektörüz. Tekstilin 44,8 milyar dolarlık, hazır giyimin ise 32,4 milyar dolarlık üretim değeri bulunuyor” dedi. Dünyanın tekstil sektörü ihracatının güncel verileri hakkında değerlendirme yapan Öksüz “Dünyanın en büyük 10 tekstil ihracatçısı ülkesinin 8’i G20, 4’ü ise G7 üyesi konumunda bulunuyor. ABD bu alanda 3 milyar dolarlık yatırımla dünyanın en büyük tekstil yatırımcısı konumunda. Dünyada tekstil sektörüne olan talep hızla artarken; Çin, Hindistan, ABD ve Almanya ile birlikte global pazarın önemli oyuncusu olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

