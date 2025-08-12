Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü! 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli HES, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle beton kemer barajlar kategorisinde Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek, dünyanın ise beşinci yüksek barajı olarak öne çıkıyor.

650 BİN KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

İki yıl önce devreye alınan Yusufeli HES, yılda yaklaşık 1827 gigavatsaat elektrik üretiyor. Bu üretim miktarıyla yaklaşık 650 bin konut ve 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Tesisin bu üretim kapasitesi aynı zamanda Türkiye'nin toplam hidroelektrik üretiminin yüzde 2,5'ine denk geliyor.

Açıklamada, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu, bu oranın neredeyse yarısının ise yaklaşık 33 bin megavatlık kapasiteyle hidroelektrik santrallere ait olduğu bilgisi yer aldı.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLUNDA GÜCÜMÜZE GÜVENİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, Yusufeli HES'in Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri: Yusufeli HES. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye yolunda kendi gücümüze güveniyoruz" açıklamasında bulundu.