Anadolu Ajansı
Adana'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var
Bayram sabahı kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah İstanbul'da taksi su kanalına uçmuş 3 kişi ölmüştü, bir acı haber de Adana'dan geldi. Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var.
Özetle DinleAdana'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yara...
Kaydet
Gündem 50 dk önce
Bayramın birinci gününde yollar kan gölüne döndü. Önce İstanbul sonra Adana... Çok sayıda ölü ve yaralı var.
- İstanbul Pendik'te bir taksi su kanalına uçtu ve 3 kişi hayatını kaybetti.
- Adana'da Ankara-Osmaniye seferi yapan Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü devrildi.
- Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
- Otobüs kazasında yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
0:00 0:00
1x
Bayramın birinci günü kaza haberleri peş peşe geldi. İstanbul Pendik'te taksi su kanalına uçmuş içindekilerden 3'ü ölmüştü. Bir kaza da Adana'da oldu.
3. SAYFA
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
3. SAYFA
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR