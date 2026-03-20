Bayramın birinci günü kaza haberleri peş peşe geldi. İstanbul Pendik'te taksi su kanalına uçmuş içindekilerden 3'ü ölmüştü. Bir kaza da Adana'da oldu.

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

