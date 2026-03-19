Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda işçi servis aracı devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü istikametine doğru seyreden bir personel servisi, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden kişiyi belirledi ve yaralıları hastanelere sevk etti.

TRAFİKTE KISA SÜRELİ AKSAMA

İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirterek, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun ilgili kısmında trafik akışı kısa süreli aksadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

