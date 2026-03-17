İstanbul Ümraniye'de trafikte kavga ettiği belirlenen 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

İstanbul Ümraniye'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

360 BİN TL CEZA YEDİLER

Çalışmalar sonucu trafikte kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

60 GÜN CEZA

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

