Bayram sabahı acı haber geldi. İstanbul Pendik’te TEM Otoyolu Ankara istikametinde kontrolden çıkan ticari taksi su kanalına savruldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İstanbul’un Pendik ilçesi Kurtköy mevkiinde, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 TDE 80 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına savruldu.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçtaki 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, incelemelerin ardından Adli tıp morguna kaldırıldı.

KAZA YERİNDE TRAFİK KİLİT

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

