Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uzun süredir sorun yaşadığı ve aralarında hukuki süreç bulunan çocukları Dilan Çıtak ile Ahmet Tatlıses’i mirasından men edeceğini duyurdu. Öte yandan, Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses’in babası Ahmet Tatlıses’i öldürtmek için tetikçi tuttuğunu iddia etti. Tüm bunlar büyük yankı uyandırırken, Ahmet Tatlıses’in Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aile içi yaşadığı sorunlarla yeniden gündeme geldi. Tatlıses’in uzun süredir görüşmediği çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak hakkında yaptığı sert açıklamalar ses getirdi.

Katıldığı bir programda çocuklarına yönelik ağır ifadeler kullanan Tatlıses, özellikle kızı Dilan Çıtak’a yönelik tepkisini dile getirerek, “Nefret ediyorum” sözleriyle dikkat çekti. Sanatçı ayrıca, “Keşke İdo ve Melek gibi evlatlarım olsaydı” dedi.

DİLAN ÇITAK: AFFETMEME FIRSAT VERMİYOR

Bu açıklamaların ardından Tatlıses’in çocukları da konuştu. Dilan Çıtak, babasına karşı olmadığını ancak kendisine yönelik tavırlarına tepki gösterdiğini belirterek, miras hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi. Çıtak “İbrahim Tatlıses'e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım. İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor” şeklinde konuştu.

“İBRAHİM BEY’İN RAHATSIZLIKLARI VAR”

Ahmet Tatlıses ise babasının sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu ve ağır ifadeler kullandı: “Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Çok yalanlar söylüyor. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor.”

‘TETİKÇİ TUTTU’ İDDİASI

Öte yandan, tartışmalara Mert Tatlıses’in iddiaları da eklendi. Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses’in babası Ahmet Tatlıses’i öldürtmek için tetikçi tuttuğunu iddia etti.

BAYRAM GÜNÜ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Ahmet Tatlıses, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. İmalı ifadeler kullanan Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmız kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür.”

