Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler! Erciyes kendi rekorunu kırdı

    Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, kendi rekorunu kırdı. Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı Erciyes, bu hafta sonu Türkiye'nin dört bir yerinden gelen tam 123 bin ziyaretçiyi ağırladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;nin dört bir yanından akın ettiler! Erciyes kendi rekorunu kırdı
    Erciyes, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Mevsim normallerinin üzerinden seyreden hava sıcaklıklarının ardından kurak başlayan kış mevsiminde beklenen kar yağışları yurt genelinde etkili oluyor.

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'in hafta sonu yerli ve yabancı 123 bin ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

    Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ'nin yönettiği ve kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşan kayak merkezine, kış turizmi kapsamında yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

    ÖNCEKİ YIL REKORUNU GEÇTİ

    Erciyes'in, hafta sonu 123 bin ziyaretçi ağırladığını aktaran Büyükkılıç, "Önceki yıl rekorumuz 120 bindi. Bu hafta sonu 123 bin yerli ve yabancı turist Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Çekya ve Polonya'dan charter seferleriyle ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes'e kayak yapmaya geldiler. Dünya markası Erciyes'imiz, kendi rekorunu kırmış oldu" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

    Büyükkılıç, İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye'nin dört bir tarafından hem hava yolu hem de kara yoluyla gelen yerli turistlerin de tercih ettiği Erciyes'in, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ve 15 otelle hizmet verdiğini kaydetti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Erciyes
    Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler! Erciyes kendi rekorunu kırdı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye'den doğalgaz hamlesi! LNG olarak pazarlanması için Meclis'e teklif sunuldu - EkonomiLNG olarak pazarlanması için teklif sunulduEmekli maaşı 17 bin TL olacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş iddialara son noktayı koydu - EkonomiEmekli maaşı 17 bin TL olacak mı?Ankara'da kritik zirve! İşçi ve hükümet tekrar masaya oturacak, kadro ve maaş iyileştirmesi gündemde - Ekonomiİşçi ve hükümet tekrar masaya oturacakAK Partili belediyede rekor zam sevinci! İşçiler başkanı alkışlarla karşıladı - EkonomiAK Partili belediyede rekor zam sevinci!Bir zamanlar Çin'in en büyük emlak şirketiydi! Borç batağındaki Evergrande için tasfiye kararı - EkonomiBorç batağındaki Evergrande için tasfiye kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu formül ile 20 bin TL’nin üzerinde maaş alabilirsiniz - EkonomiMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu formül ile 20 bin TL’nin üzerinde maaş alabilirsinizSSK ve Bağ-kur emeklilerine özel duyurdular! Şubat ayında 1 maaş ikramiye onaylandı, hesabınızı kontrol edin - EkonomiSSK ve Bağ-kur emeklilerine özel duyurdular! Şubat ayında 1 maaş ikramiye onaylandı, hesabınızı kontrol edinÖzür dileyerek duyurmuşlardı: Ankara simidine zamda geri adım - EkonomiAnkara simidine zamda geri adımDepremzedeler 6 Şubat'tan önce yeni evlerine kavuşacak - EkonomiDepremzedeler 6 Şubat'tan önce yeni evlerine kavuşacakGelir adaletsizliği tarihi zirvede! Maaş makası iyiden iyiye açıldı - EkonomiGelir adaletsizliği tarihi zirvede!
    Sonraki Haber Yükleniyor...