Üreten yöre, üreten Türkiye projesi: Malatyalı üretecek, dünya tüketecek

Deprem bölgesindeki üretim ve ticaretin canlandırılması için başlatılan ve 5’incisi gerçekleştirilen; üretici, tüketici ve satış noktalarının bir araya geldiği buluşmada üreticiler, doğrudan yatırımcı ve ihracatçılarla iş birliği anlaşmaları için adım attı.

Tüketicinin uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya ulaşma hakkını kullanması, depremden etkilenen illerde ise üreticinin üretmeye devam edebilmesi için başlatılan toplantılar serisinin 5’incisi Malatya’da gerçekleştirildi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatyalı İş İnsanları Derneği paydaşlığında düzenlenen etkinlikte Malatyalı üreticiler 30’a yakın büyük alıcı ve yatırımcı ile yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’ten sonra Malatya buluşmasında da proje ortaklarından Gıda Perakendecileri Derneği, bölgeden sağlanan ürünlerin ülke çapında tüketicilerle buluşmasında önemli rol oynadı. Malatya ziyaretlerinde söz alan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, gıda arz güvenliğinin sağlanması yönünde en önemli adımın yerel üreticilerin desteklenmesi ile atılacağını vurguladı.

DEPREM BÖLGESİ KALKINSIN

Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneğinin üyelerinin ulusal market, kahve ve hızlı servis restoran zincirlerinden oluştuğunu belirterek “Üyelerimizin hepsi tüketiciye en kaliteli ürünü en ekonomik ve hijyenik şartlarda ulaştırmak için gayret ediyor. Bu operasyonda en önemli aşama tedarik zincirinin sağlıklı yönetimi. Bu halkalardan biri de yerel üreticilerimiz. Yerel üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşıyor. 2023 yılındaki deprem felaketiyle bu önem farklı bir boyut kazandı. Bölgenin olabildiğinde çabuk ayağa kalkması, bunun yanı sıra yerel üreticilerimizin zararlarının bertarafı için hızlı ve verimli bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük, bölgeden tedarik oranımızı artırıp hızlandırdık, yerel kooperatiflerimizin koordine olmasını sağladık, sertifikasyonu planlayıp hızlandırdık, lojistik problemini çözdük. Yerel üreticilerimize tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, el emeği işleri değerlendiren kadınlara ve dernek üyesi perakendecilerimizin desteği daima sürecektir” diye konuştu.

EN ÇOK İŞ YERİNİN HASAR GÖRDÜĞÜ İL MALATYA OLDU

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremde 35 bin 680 binanın ağır hasar aldığını, 27 bin 500 bağımsız iş yerinin kullanılamaz hâle geldiğini, odanın 10 bin 600 üyesinin tamamının depremden doğrudan ve dolaylı etkilend iğini anlattı. Sadıkoğlu “Ağır hasarlı konut sayısıyla Hatay’dan sonra ikinci sırada yer alan Malayta, hasarlı iş yeri sayısında birinci sırada. Yani Malatya olarak depremi en ağır hâliyle yaşadık. Depremin üzerinden 16 ay geçti. Yeniden ayağa kalkmak için her türlü desteğin ve projenin büyük önemi var. Bu kapsamda hayata geçirilen Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi’nin şehrimizde de uygulanması büyük önem arz ediyor” dedi.

CİDDİ PERSONEL GÖÇÜ VERDİK

Deprem sonrasında ciddi oranda personel göçü verdiklerini söyleyen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Personel kaybımız sebebiyle ilk günlerde üretimimiz durma noktasına geldi. Bugüne kadar gerek hükümetimiz gerek çeşitli fonlardan gelen destekler, yeniden ayağa kalkma mücadelemize can suyu oldu. Ama artık balık vermek yerine balık tutmayı öğretme zamanı. Kredi ve hibe gibi destekler elbette önemli, ancak ürün alımları yapmak, iş bağlantıları sağlamak daha da önem arz ediyor. O nedenle bugün ülkemizin en önemli firmalarının yetkililerinin, üyelerimizle görüşme sağlaması, ürünleri incelemesi ve iş bağlantıları kurması bizler için altın değerinde” diye konuştu. Etkinlikte Migros, Carrefour, A101, Bim, Hepsiburada, Trendyol, Getir, Onur Market, Yayla Bakliyat ve Türkiye İş Bankası yetkilileri Malatyalı üreticilerle bir araya gelerek görüşmeler yaptı.