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Üretim başladı, rakam verildi! GÖKBEY satışa çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üretim başladı, rakam verildi! GÖKBEY satışa çıkıyor
Yerli, Milli Helikopter, GÖKBEY, TUSAŞ, Üretim, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli helikopter GÖKBEY’den 83 adet üretiliyor. Yerli motorla teslimatlar 2027’de başlayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “GÖKBEY’i 500’lü rakamlara satmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli helikopter GÖKBEY'de üretim süreci hız kazandı.

Şu ana kadar 83 adet helikopter sözleşmeli olarak üretime alındı.

Üretim başladı, rakam verildi! GÖKBEY satışa çıkıyor - 1. Resim

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, GÖKBEY’in ilk kez tamamen yerli imkanlarla üretildiğini belirterek, 2027 sonuna kadar TS1400 yerli motorla teslimatların gerçekleştirileceğini söyledi.

Demiroğlu, "Jandarma’ya şu ana kadar 3 helikopter teslim edildi. Sağlık Bakanlığı’na da 3 ambulans helikopter teslim etmek için çalışmalar sürüyor" dedi.

Üretim başladı, rakam verildi! GÖKBEY satışa çıkıyor - 2. Resim

"500'LÜ RAKAMLARA SATMAYI PLANLIYORUZ'

Yurt dışı satış görüşmelerinin de sürdüğünü vurgulayan Demiroğlu, “GÖKBEY’i inşallah 500’lü rakamlara satmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Helikoptere IDEF 2025 Fuarı’nda da yoğun ilgi gösterildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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