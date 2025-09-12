Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vatandaşa sucuk diye neler yedirmişler neler! Bakanlık ifşa etti, bu markalardan uzak durun!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların yer aldığı listeyi güncelledi. Listenin en mide bulandıran detayı ise sucuktan çıkanlar oldu. Sahtekarların vatandaşlara sucuk diye "dil, kalp, baş gibi sakatat" yedirdiği ortaya çıktı. İşte o liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünler "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olarak 2 ayrı şekilde kamuoyu ile paylaşılıyor. 

BAKANLIK GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ 

Bakanlık söz konusu listeyi 11 Eylül'de güncelledi. Listeye göre peynir, tereyağı, sucuk, sosis, börek harcı, bal, baharat gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. 

SUCUKTAN ÇIKANLAR MİDE BULANDIRDI 

Listenin en mide bulandıran detayı ise sucuktan çıkanlar oldu. Bazı markalara ait sucukların içinden dil, kalp, baş gibi sakatatlar çıktı. İşte gıdada hile yapan markalar ve ürünleri:

