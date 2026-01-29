Vodafone Happy müşterilerine 60 milyon liralık fayda sağlayacak
Vodafone, dijital sadakat platformu Vodafone Happy kapsamında Turna.com ile yeni bir kampanya başlattı.
Yıl sonunu kadar sürecek kampanya kapsamında faturalı müşteriler yurt içi uçuşlarda 200 TL, yurt dışı uçuşlarda 400 TL; Red’li müşteriler ise yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda 600 TL indirimden yararlanabiliyor.
Faturalı müşteriler kampanyadan 1 kez, Red’li müşteriler ise 3 kez faydalanabiliyor. Seyahat kategorisinde sunulan bu avantajlarla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin “Hedefimiz, bu iş birliğiyle müşterilerimize yıl sonuna kadar toplam 60 milyon TL’lik fayda sunmak” dedi