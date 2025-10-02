Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yabancılar 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yabancılar 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yabancılar 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Eylül haftasında net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 34,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı alırken 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Eylül haftasında net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 34,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Eylül haftasında 33 milyar 736,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Eylül haftasında 33 milyar 823 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 160,6 milyon dolardan 15 milyar 637,9 milyon dolara ve ÖST stokları 664,7 milyon dolardan 696,9 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak?Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldiTCMB ve BAE Merkez Bankası arasında 3 anlaşma imzalandı - EkonomiTCMB ve BAE Merkez Bankası arasında 3 anlaşma imzalandıKur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş devam ediyor - EkonomiKur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş devam ediyorMerkez Bankası rezervlerinden yeni rekor! 183 milyar dolara ramak kaldı - EkonomiRezervlerde yeni rekor! 183 milyar dolara ramak kaldıHatay'da depremde yıkılan binanın yerine AVM mi yapılıyor? Bakanlıktan açıklama geldi - EkonomiDepremde yıkılan binanın yerine AVM mi yapılıyor?1 milyon TL’nin faiz yükü hâlâ yüksek! Konut kredisi oranlarında düşüş durdu - EkonomiKonut kredisi oranlarında düşüş durdu
Sonraki Haber Yükleniyor...