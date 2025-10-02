Yabancılar 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Eylül haftasında net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 34,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

İlgili Haber Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor! 183 milyar dolara ramak kaldı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Eylül haftasında 33 milyar 736,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Eylül haftasında 33 milyar 823 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 160,6 milyon dolardan 15 milyar 637,9 milyon dolara ve ÖST stokları 664,7 milyon dolardan 696,9 milyon dolara çıktı.