Yapı Kredi'den 'BANKO' hizmeti! 10 trilyon liralık ödeme pazarına aracılık edecek

Yapı Kredi, yeni nakit yönetimi ürünü Yapı Kredi BANKO’yu firmaların hizmetine sundu. Yapı Kredi BANKO 10 trilyon lirayı bulan ödeme pazarında güvenli nakit akışı sağlamayı hedefliyor.

EKONOMİ SERVİSİ - Yapı Kredi BANKO ile tahsilat garantisi, ödeme finansmanı, erken finansman ve devir imkânını tek bir çatı altında toplandığını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, “Ayrıca, teminat mektubu, çek, senet gibi geleneksel ürünlerin ve dbs, ticari kart, tedarikçi finansmanı gibi sistemlerin sunduğu faydaları tek bir dijital çözümde topluyor. Satıcıya yüzde 100 tahsilat garantisinin yanında vade beklemeden iskonto imkânı sunuyoruz. BANKO alacak devrinde de kullanılabiliyor. Amacımız, ülkemizdeki firmaların Yapı Kredi garantisiyle, dijital kanaldan güvenli, hızlı ve yalın bir şekilde ticaretlerini yapabilmelerini sağlamak” dedi.

Yapı Kredi’de aktif hesabı bulunan satıcılar, bu hizmetten anında yararlanabiliyor. Alıcı veya satıcı olmak fark etmeksizin süreç her iki taraftan da başlatılabiliyor. Yapı Kredi BANKO tamamen dijital ve 7/24 erişilebilir bir yapı sunuyor. Nakit akışı öngörülebilir hâle gelirken iş ortakları arasında güvenli, şeffaf ve esnek ticaret ekosistemi oluşmasına aracılık ediyor. Her adım Yapı Kredi tarafından güvence altına alınıyor.