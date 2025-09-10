Yeniköy Kemerköy Enerji ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında iş birliği yapıldı

7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve MAPEG’in uygulama esasları çerçevesinde yapılan protokol ile zeytin ağaçlarının taşındıkları yerdeki sağlık durumları incelenecek ve kamuoyu ile ağaçların durumu dönemsel raporlarla paylaşılacak. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda imzalanan protokol ile taşınan zeytin ağaçlarının sağlık durumlarının bilimsel yöntemlerle izlenmesi ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılması, sürdürülebilirlik ve şeffaflık açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yeniköy Kemerköy Enerji arasında imzalanan protokol kapsamında TTKD’nin bilim kurulunda yer alan akademisyenler, taşınan zeytin ağaçlarının taşındıkları yerlerdeki gelişim ve sağlık durumlarını inceleyecek, üç ayda bir rapor hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirecek.

YENİKÖY KEMERKÖY ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET EROĞLU: “ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİ ÇALIŞIYORUZ”

“Enerji üretiminde yerli kaynaklarımızı kullanırken, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı da aynı hassasiyetle yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde bölge muhtarlarımızın oluşturduğu “Danışma Kurulu” da zeytin ağaçlarının taşınması konusunda atılan önemli adımlardan biriydi. Karar süreçlerine önerileri ile katılan muhtarlarımız bölge halkının temsilcileri olarak süreçteki yerlerini aldılar. Şimdi de Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile yaptığımız bu iş birliği, yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ötesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde atılan bir diğer önemli bir adımdır. Bu iş birliği yasada ya da yönetmelikte yer aldığı için yapılmıyor. Biz sorumluluğumuz gereği bu önemli adımı atmayı uygun bulduk. TTKD gibi 70 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski çevre derneklerinden birinin taşındıkları yerde zeytin ağaçlarının durumunu izlemesi ve bunu kamuoyuna bağımsız bir şekilde raporlaması çok değerli. Zeytin ağaçlarının sağlık durumlarının derneğin bilim kurulunda yer alan uzmanlar tarafından izlenmesi ve kamuoyuna raporlanması, şeffaflık anlayışımızın somut göstergesidir.”

TTKD BAŞKANI ALİ RIZA KOÇ: “ZEYTİN AĞACI BU TOPLUMUN GÖZBEBEĞİDİR”

“Zeytin ağaçlarının taşınma sürecinde Yeniköy Kemerköy Enerji ile yaptıkları iş birliğiyle zeytin ağaçlarının yeni yaşam alanlarında sağlıkla büyüdüklerini kontrol edeceklerini belirten TTKD Başkanı Ali Rıza Koç, “Hüsamlar Maden Sahası rehabilitasyon sürecinde dernek olarak izleme ve raporlama görevi üstlenmiş ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bir maden şirketinin rehabilitasyon çalışmalarını takip etmiştik. 576 hektar alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon sürecinin bir parçası olmak ve doğaya geri kazandırma çalışmalarında yer almak çok değerliydi. Şimdi bu iş birliğini zeytin ağaçlarının taşınması sürecinde de gerçekleştireceğiz. Zeytin ağacı hem doğamız hem kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Anadolu’nun simgelerinden biri ve bu toplumun göz bebeğidir. Bu protokol ile taşınan zeytin ağaçlarının yeni yaşam alanlarında sağlıkla büyüyüp büyümediklerini yakından takip edeceğiz. Bilimsel verilere dayalı raporlarla kamuoyunu düzenli bilgilendirecek ve doğa ile kalkınma arasında sağlıklı bir denge kurulmasına katkıda bulunacağız” açıklamasında bulundu.