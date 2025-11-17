Ticaret Bakanlığı, garanti haklarını kullandırmadığı yönündeki yoğun şikâyetler üzerine yenilenmiş telefon satan yetkili firmayı mercek altına aldı. Geciken işlemler, klon IMEI iddiaları ve sertifikasız satışlarla ilgili kapsamlı denetim başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında CİMER’den çok sayıda başvuru alınması üzerine harekete geçti.

Şikâyetlerde söz konusu firmanın kullanılmış ürünü değerleme ve ödeme işlemlerinde mevzuata aykırı davrandığı, garanti haklarını kullandırmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kaçak ve çalıntı ürün sattığı, yenilemede değişen parçaların işlenmediği ve sertifikasız işlem yapıldığı iddiaları yer aldı.

Denetimi derinleştiren bakanlık, vatandaşların bu tür şikâyetleri Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile CİMER’e yapmasını istedi.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası