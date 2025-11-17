Yenilenmiş üründe kaçak iddiası! Bakanlık peşlerinde...
Ticaret Bakanlığı, garanti haklarını kullandırmadığı yönündeki yoğun şikâyetler üzerine yenilenmiş telefon satan yetkili firmayı mercek altına aldı. Geciken işlemler, klon IMEI iddiaları ve sertifikasız satışlarla ilgili kapsamlı denetim başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş elektronik ürün ticareti yapan bir firmaya yönelik mevzuata aykırı işlemler, garanti ihlalleri ve kaçak ürün satışı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
- Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firmayı CİMER'e gelen yoğun şikayetler üzerine denetime aldı.
- Şikayetler, firmanın mevzuata aykırı değerleme, garanti haklarını kullandırmama, klonlanmış/kaçak/çalıntı ürün satışı ve sertifikasız işlem yapması iddialarını içeriyor.
- Bakanlık, vatandaşlardan benzer şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirmelerini istedi.
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında CİMER’den çok sayıda başvuru alınması üzerine harekete geçti.
Şikâyetlerde söz konusu firmanın kullanılmış ürünü değerleme ve ödeme işlemlerinde mevzuata aykırı davrandığı, garanti haklarını kullandırmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kaçak ve çalıntı ürün sattığı, yenilemede değişen parçaların işlenmediği ve sertifikasız işlem yapıldığı iddiaları yer aldı.
Denetimi derinleştiren bakanlık, vatandaşların bu tür şikâyetleri Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile CİMER’e yapmasını istedi.
