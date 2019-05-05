Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Anadolu Yakası’nda Çubuklu’da konumlanan proje, az katlı tasarlanan bloklarındaki 219 daire ile butik ve özgün bir yaşam sunuyor. MESA ORMAN projesinde 125 metrekare ile 300 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1, 5,5+1 ve 6+1 daire seçenekleri yer alıyor. MESA ORMAN, parkları, bahçeleri, süs havuzları, mini şelalesi, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, havuzları, tenis ve basketbol sahaları, özel peyzajla birbirine bağlanan bahçeleri ile her ihtiyaca cevap veriyor.