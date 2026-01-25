ABD, ülkenin yarısından fazlasını etkilemesi beklenen “felç edici bir buz fırtınası”na hazırlanıyor. Olağanüstü hâl ilan edilen birçok eyalette okullar tatil edilirken, vatandaşlar market raflarını boşalttı.

ABD’de geniş bir bölgeyi etkilemesi beklenen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sebebiyle yetkililer alarm durumuna geçti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin yarısından fazlasının önümüzdeki günlerde yoğun kar, buzlanma ve aşırı soğukların etkisi altına gireceğini duyurdu.

Felaket kapıda! ABD'de OHAL ilan edildi, duyan markete akın etti

"FELÇ EDİCİ BİR BUZ FIRTINASI"

Açıklamada, Teksas’ın doğusundan güney eyaletlerine kadar uzanan bölgede “felç edici bir buz fırtınası” beklendiği, orta kesimlerden başlayarak doğuya ilerleyecek sistemin yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklara yol açacağı belirtildi. Kuzey bölgelerde yaklaşık 30 santimetre kar yağışı öngörülürken, güneyde Teksas ve Virginia’yı kapsayan geniş alanda karla karışık yağmur bekleniyor. Uzmanlar, en az 172 milyon kişinin olumsuz hava şartlarından etkilenebileceğini, bazı bölgelerde sıcaklığın -45 dereceye kadar düşebileceğine dikkat çekti.

ELEKTRİK KESİNTİSİ KAPIDA

Şiddetli rüzgârlarla birlikte “felaket boyutunda buzlanma” riski bulunduğunu vurgulayan yetkililer, uzun süreli elektrik kesintileri ve tehlikeli ulaşım şartlarına karşı uyarılarda bulundu. Bu kapsamda vatandaşlara evde kalmaları ve muhtemel kesintilere hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı. Uyarıların ardından 10’dan fazla eyalette olağanüstü hâl ilan edildi, okullar tatil oldu. Alışveriş merkezlerine akın eden vatandaşlar, özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel ürünleri hızla tüketti, market raflarının büyük bölümü boşaldı. New York ve New Jersey Liman İdaresi ise havalimanlarında acil durum merkezleri kurulduğunu duyurarak, uçuş iptallerinin yaşanabileceğini aktardı

